Chacarita vive momentos turbulentos dentro y fuera de la cancha. El presidente del club, Néstor Di Pierro, no ocultó su frustración y lanzó durísimas críticas contra los jugadores del Funebrero, a quienes definió como “señoritas de cabaret”, en referencia a la actitud y comportamiento del plantel en los últimos partidos.

El mal momento deportivo es evidente: el equipo no gana hace siete encuentros, marcha octavo en la Zona B de la Primera Nacional y corre riesgo de quedarse afuera del reducido. La relación del plantel con el exentrenador Juan Manuel Azconzábal se fracturó tras un arranque brillante de temporada, donde Chacarita había sumado 10 victorias, cinco empates y solo tres derrotas hasta la fecha 18.

Tras la salida de Azconzábal luego del empate 1-1 ante Colón y con la llegada de Carlos Mayor al mando, el Funebrero no logró revertir la situación: empate ante Mitre de Santiago del Estero, un punto en Chaco For Ever y caída 1-0 frente a Almirante Brown, dejando al equipo en un clima de incertidumbre y tensión dentro del vestuario.

Di Pierro fue categórico: “No me pregunten qué pasó, pregúntenle a los jugadores. Antes, con el técnico, no tenían relación… ¿Ahora le van a echar la culpa al técnico? Que se dejen de pintar el pelo de rubio, de ponerse botines colorados. Y que a alguno no lo enganche en el boliche porque le voy a romper la cabeza yo”. Palabras que reflejan la profunda preocupación por la disciplina y el compromiso del plantel.

A falta de tres partidos para el cierre de la etapa regular, Chacarita se prepara para visitar a Central Norte de Salta este domingo a las 17.00, recibir a Gimnasia de Mendoza y cerrar la etapa de liga ante Gimnasia de Jujuy, con la ilusión de recuperar su lugar en el reducido y mantener viva la posibilidad de disputar la Copa Argentina.