En una final anticipada, River será local de Palmeiras

Este miércoles desde las 21.30, River Plate recibirá a Palmeiras de San Pablo (Brasil) en el Estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Quien se imponga en esta serie, se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el choque entre San Pablo y Liga de Quito.

Este martes desde las 21, los Millonarios recibirán a los paulistas y será transmisión de AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1, desde las 21.

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de un importante triunfo frente a Estudiantes de La PLata por 2 a 1 en condición de visitante y el DT se fue de La ciudad bonaerense con varias conclusiones positivas. La principal pasa por el cambio de esquema: en UNO, volvió a la línea de tres (3-5-2) le dio solidez defensiva y una base sobre la cual construir su fútbol, algo que volvería a aplicar frente al equipo brasileño.

Con decisiones por tomar, el entrenador debe definir el sustituto del Galoppo puesto que podría ser ocupado por Kevin Castaño, uno de los que corre con ventaja por sobre Matías Galarza, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina. También se espera el regreso de Montiel como lateral por derecha. Gonzalo La principal duda, sin embargo, se centra en la dupla de la zaga central: la disputa está entre Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz.

Palmeiras llega con la moral por las nubes al cruce de cuartos de final, donde se metió tras eliminar a Universitario por 4 a 0, Con un triplete de Vitor Roque y un gol de Lucas Evangelista, el equipo de Abel Ferreira aplastó 4-1 a Internacional en el Brasileirão. Con esta victoria, el Verdão se mantiene como el único escolta en el campeonato local, a solo un punto del líder Flamengo.

De cara al choque del miércoles en Buenos Aires, el técnico tiene dos dudas. En el lateral derecho, el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo, pelea con Khellven por un lugar, y en la mitad de la cancha aparece como una variante Andreas Pereira, flamante refuerzo del elenco paulista, que se podría meter en el once por Evangelista.

Probables Fórnaciones

River Plata: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras (San Pablo): Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Hora de Inicio: 21.30

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Estadio: Monumental.