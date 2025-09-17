Docentes universitarios marcharán en Río Negro contra el veto que pone en riesgo el sistema educativo

El Frente Sindical Universitario del Alto Valle convocó a toda la comunidad a participar de la Marcha Federal Universitaria este miércoles a partir de las 17 horas en la plaza San Martín de Roca. “Nos movilizamos contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, herramienta fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema universitario y el derecho al acceso, permanencia y egreso de miles de estudiantes en todo el país”, expresaron desde el Frente.

La secretaria general del Sindicato Docente de la Universidad Nacional de Río Negro (SIDUNRN) Mónica Zanchin destacó la importancia de la unidad multisectorial: “Creo que la CGT participe es muy importante. Tenemos que estar todos. Esto afecta a jubilados, a salud. Nos parece que tenemos que estar todos los sectores”. Sobre el impacto legislativo, agregó: “No tenemos acceso a los representantes de Río Negro o Neuquén en el Congreso. Tenemos certezas de que nos van a acompañar, salvo los representantes de La Libertad Avanza”. Recordó que “con la primera marcha federal se logró que se realice una propuesta de financiamiento. Estamos seguros de que tendrá un impacto para que se sostenga la ley”.

Las marchas en Río Negro

En San Antonio Oeste, se concentrarán 10.30 h en la Plaza Centenario.

En Roca, la concentración será a las 17 en la intersección de Avenida Roca y Mitre. A las 18 está prevista la movilización.

En Bariloche, la protesta comenzará desde las 17 en el hospital Zonal, Moreno al 600.

En Viedma, la actividad se concentrará desde las 17 h en 25 de Mayo y Boulevard Contín y marcharán hacia la plaza San Martín.

En Cipolletti y Cinco Saltos desde las 17 en el Playón de la Unco sede central de Neuquén.

Asimismo, Zanchin advirtió que la situación del sistema educativo superior atraviesa una “crisis profunda” que requiere acciones urgentes. Expresó que “venimos con dificultades para funcionar, si se sostiene el veto vamos a estar con un futuro muy difícil para las universidades nacionales”.

La dirigente remarcó que “las universidades públicas son algo muy valioso para los argentinos” y que, a pesar del contexto adverso, “nos sentimos acompañados por la comunidad en general, pero no por este gobierno que tiene un objetivo de desfinanciar para causar un deterioro en la universidad”. En ese sentido, sostuvo que “no es de financiamiento el problema, es una política de aniquilación. Se está devaluando todo lo referido a la ciencia”.

También cuestionó el incumplimiento de compromisos por parte del Ministerio de Capital Humano: “Hubo conversaciones que no se cumplieron. Dieron aumentos que se otorgaron unilateralmente. Prometen, pero no cumplen. La situación es grave. La única posibilidad que tenemos es una marcha”. Además, señaló que “lo que tiene que ver con extensión está paralizado. Llevamos mucho tiempo de desatención. Requiere de acciones urgentes”.

