¿Se vienen las tormentas?: así estará el miércoles en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén este miércoles 17 de septiembre. La jornada estará marcada por cielos mayormente nublados, lluvias aisladas en la capital y vientos con ráfagas que alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en algunas zonas cordilleranas y del norte provincial.

Neuquén Capital: tormentas aisladas desde la tarde

En la ciudad de Neuquén, la madrugada y la mañana se presentarán mayormente nubladas, con temperaturas de 10 y 14 grados respectivamente. Desde la tarde se prevén tormentas aisladas con una máxima de 19 grados, que se mantendrán durante la noche con registros cercanos a los 18 grados. Los vientos se mantendrán moderados del Este y Sudeste, entre 13 y 22 km/h.

Zapala: cielo nublado y ambiente fresco

La localidad de Zapala tendrá un miércoles con nubosidad variable durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de la madrugada y los 18 grados de la tarde, mientras que hacia la noche descenderán a 14 grados. Los vientos rotarán del Sudoeste al Noroeste y Sudeste, con intensidades entre 7 y 22 km/h.

San Martín de los Andes: ráfagas en la cordillera

En San Martín de los Andes se esperan condiciones mayormente nubladas a lo largo de la jornada. Las temperaturas irán de 3 grados en la madrugada a 15 grados en la tarde. El dato destacado será el viento: durante la tarde soplará del Oeste con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h, disminuyendo hacia la noche.

Chos Malal: parciales nubes y viento fuerte

En la zona norte de la provincia, Chos Malal tendrá intervalos de cielo parcialmente nublado. Las marcas térmicas oscilarán entre los 7 grados en la madrugada y 19 grados en la tarde, con un descenso a 15 grados por la noche. El viento del Noroeste también traerá ráfagas de hasta 50 km/h en horas de la tarde.