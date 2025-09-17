Newell’s y Belgrano se juegan todo por un lugar en semifinales de la Copa Argentina

Newell’s y Belgrano protagonizarán esta tarde un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El partido se disputará desde las 18.00 en el Estadio Único La Pedrera de San Luis, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, y será televisado en vivo para todo el país. El que gane se medirá con Argentinos Juniors en semifinales.

La Lepra, dirigida por Cristian Fabbiani, llega con aire renovado tras vencer 2-0 a Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa. “El miércoles no te podés equivocar porque quedás afuera. Este es el partido más importante de mi carrera”, reconoció el entrenador, que apuesta fuerte a la Copa como atajo hacia la clasificación internacional. En su camino, Newell’s eliminó a Kimberley (por penales), a Defensa y Justicia (2-0) y a Atlético Tucumán (3-2).

Por el lado del Pirata, el equipo de Ricardo Zielinski igualó 0-0 frente a San Martín de San Juan en su última presentación liguera y también busca un golpe de efecto. Su recorrido en la Copa incluyó triunfos ante Real Pilar (3-1), Defensores de Belgrano (3-2) e Independiente (2-0).

Probables formaciones:

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido: