Thiago Medina será operado en las próximas horas: “Es peligroso”

El estado de salud de Thiago Medina continúa siendo motivo de gran preocupación. Desde el entorno del joven se mantiene un hermetismo absoluto, ya que solo se comunicarán a través de los partes médicos oficiales del Ministerio de Salud bonaerense. En este contexto, la expectativa está puesta en las próximas horas, cuando los especialistas deberán intervenirlo quirúrgicamente.

A pesar del pedido de silencio, algunos allegados brindaron detalles que reflejan la gravedad de la situación. Una de las voces más significativas fue la de Romina Uhrig, quien, conmovida, confirmó que Thiago Medina deberá ser operado debido a las lesiones internas que sufrió en el accidente. Sus palabras generaron gran impacto, ya que hasta el momento no se conocían esas precisiones.

Romina Uhrig reveló que el joven presenta ocho costillas fracturadas, con astillas que se expandieron en su cuerpo y que incluso le provocaron la perforación de un pulmón. “Es como tener vidrios dentro del cuerpo. Apenas pueda mejorar un poco, lo tienen que operar porque es demasiado riesgoso”, sostuvo con crudeza.

Esta situación abre un panorama complejo: mientras se aguarda la intervención, los médicos monitorean la posibilidad de complicaciones que podrían surgir en cualquier momento. El cuadro, si bien es estable, continúa siendo delicado, por lo que cada avance resulta fundamental para sostener la esperanza de una evolución positiva.

El círculo íntimo de Thiago Medina asegura que su fortaleza será clave para atravesar este proceso. “Es muy fuerte, de verdad. Los médicos dijeron que sigue igual, lo cual es alentador porque no empeoró”, expresaron, aferrándose a la mínima señal de estabilidad como un indicio alentador.

En paralelo, Daniela Celis, madre de las gemelas que tuvo con Thiago Medina, habló en Intrusos y compartió una emotiva charla que mantuvo con Raúl Argarañaz, testigo del accidente y primer asistente en el lugar. La joven buscaba confirmar lo que tanto la inquietaba: qué pensaba Thiago en medio de la tragedia.

Según relató, Raúl le transmitió que, pese al dolor y al desespero, Thiago Medina repetía que no quería morir y que debía seguir adelante por sus dos hijas. Este testimonio conmovió a todos, reforzando la idea de que la lucha del joven está impulsada por el amor a su familia.

Por ahora, la familia se mantiene unida, pidiendo respeto y sobre todo energías positivas. Daniela Celis, firme junto a la cama de hospital, ruega a todos que continúen rezando por él mientras el reloj avanza hacia una operación decisiva.

