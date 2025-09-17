En el segundo día de acción de una nueva campaña de Champions League, será el debut de varios argentinos y sus respectivos equipos en la competición. En lo que será el plato fuerte del día, el Chelsea de Enzo Fernández visitará al Bayern Múnich en el Allianz Arena. Los Blues, que también cuentan con Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte convocados para el partido, retornan al escenario donde ganaron su primera Orejona buscando dar el golpe en el debut. Además, Lautaro Martínez capitaneará al Inter en su visita al Ajax en el Johan Cruyff Arena. Ambos encuentros comienzan a las 16 y podrán verse por ESPN y ESPN2 respectivamente, además de la plataforma Disney+.

Luego de dejar dos puntos por Premier League el fin de semana ante Brentford, que le arrebató un 2-2 en el final, el conjunto londinense enfrentará al Bayern, líder de la Bundesliga con puntaje ideal y ganó además los cinco partidos que disputó por todas las competencias. Chelsea presentará un once con lo mejor que tiene y Fernández es una fija en el once de Enzo Maresca, en tanto que Garnacho y Buonanotte, llegados en este mercado y que debutaron el pasado fin de semana, fueron citados pero arrancarán en el banco de suplentes.

En el otro encuentro, Lautaro será titular en el Inter, que buscará un estreno favorable en su visita al Ajax. El Neroazzurro viene de una dura derrota por 4-3 en el clásico ante Juventus, donde el Toro fue sustituido faltando algo menos de media hora. Los de Cristian Chivu no tuvieron el mejor inicio en la Serie A: suman dos derrotas al hilo tras empezar goleando 5-0 al Torino en la primera jornada. El atacante de la Selección Argentina suma un tanto en tres encuentros en lo que va de la reciente campaña y, si bien tuvo pequeño dolor en la espalda por el que entrenó con una menor carga ayer, su presencia no corre peligro.

Lautaro Martínez será titular y capitán ante Ajax.

Los otros argentinos que salen a la cancha

En el primer turno, desde las 13.45, el Olympiakos debuta como local en el estadio Georgios Karaiskáki ante el Pafos de Chipre con Francisco Ortega y Santiago Hezze como titulares, mientras que en el banco esperará Lorenzo Scipioni. El conjunto griego viene de golear por la Superliga de Grecia 5-0 al Panserraikos con un tanto de Ortega y enfrenta un estreno amigable ante los chipriotas, que vienen desde la clasificación y afrontan su estreno absoluto en Champions.