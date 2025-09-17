Este martes, el partido de Pilar se encuentra en estado de alerta luego de que un puma fuera avistado en las inmediaciones del barrio cerrado Pilar del Este, ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires. El felino ingresó a uno de los countries, lo que despertó preocupación entre los residentes.

Los administradores del barrio Los Jazmines, uno de los sectores internos de Pilar del Este, confirmaron mediante un comunicado oficial que el animal fue registrado por las cámaras de seguridad durante la madrugada en el perímetro externo de ese country. Ante esta situación, se desplegó un operativo que incluye el uso de drones y la intervención de personal especializado en tierra para localizar y controlar al puma.

Las imágenes difundidas muestran claramente al felino de gran tamaño dentro del área residencial, lo que motivó la activación de un protocolo de seguridad para proteger a las familias que habitan la zona. En el comunicado dirigido a los propietarios, la administración advirtió: “Lamentablemente, el puma ha ingresado al barrio”.

La presencia de un puma en esta región no es completamente inusual, ya que Pilar del Este está rodeado por chacras y terrenos semi-rurales que facilitan el desplazamiento de fauna silvestre. Sin embargo, resulta preocupante que un ejemplar de estas características se acerque tanto a áreas densamente pobladas.

Especialistas consultados indicaron que probablemente el animal esté desorientado y fuera de su hábitat natural, lo que incrementa el riesgo que representa para los vecinos. En este contexto, se recomienda extremar las precauciones y seguir las pautas establecidas por el Ministerio de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires para evitar incidentes.

¿Qué hacer si te encontrás con un puma?

No correr ni realizar movimientos bruscos para no activar el instinto depredador del animal.

Alejarse lentamente, dejando espacio para que el puma pueda huir sin sentirse acorralado.

No acercarse si el felino está comiendo o acompañado de crías.

Alzar a los niños pequeños para evitar movimientos repentinos que puedan provocar una reacción defensiva.

Agrandar la figura corporal levantando los brazos o agitando alguna prenda, sin darle la espalda y manteniendo contacto visual.

No intentar cazarlo ni envenenarlo, ya que es una especie protegida y estas acciones dañan el ecosistema y ponen en peligro a otras personas.

Informar inmediatamente a las autoridades competentes, como la Dirección de Flora y Fauna o la Policía Rural.

El operativo en Pilar continúa activo mientras se busca asegurar la captura o reubicación del puma para garantizar la seguridad de la comunidad y preservar la fauna local.