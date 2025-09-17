El acusado de robar más de $2 millones en San Martín de los Andes quedará en libertad

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos al hombre señalado por el robo millonario a una turista en San Martín de los Andes. Según el asistente letrado Federico Surá, el sujeto, identificado como F.E.C., junto a un cómplice aún prófugo, habría entrado a un departamento turístico de la calle San Martín al 300.

El golpe ocurrió el 22 de agosto y no fue un arrebato improvisado: según la investigación, los ladrones forzaron una ventana y entraron en dos momentos distintos, con apenas 20 minutos de diferencia. En total, se llevaron $2.050.000 en efectivo distribuidos en las habitaciones y el living. También desapareció un reloj Vernier que estaba sobre una mesa de luz.

El trabajo conjunto de la Policía provincial y el Ministerio Público permitió identificar a los sospechosos. Durante un allanamiento en la casa del principal acusado, encontraron un reloj similar al robado.

El acusado ya tenía antecedentes y había terminado de cumplir su última condena en mayo de este año. A pesar de eso, el juez de garantías Juan Pablo Balderrama rechazó el pedido de prisión preventiva y lo liberó bajo la condición de presentarse dos veces al día en la comisaría 43.