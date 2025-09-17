"Toque fondo para autodestruirme": El hermano de Javier Mascherano y una charla sobre adicciones en Neuquén

“Neuquén Sin Drogas - El verdadero encuentro”, es una propuesta que busca generar conciencia y promover valores de prevención, inclusión y vida saludable. La iniciativa es organizada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, en conjunto con el municipio capitalino, la Legislatura, el Concejo Deliberante y la Cooperativa CALF.

Sebastián Mascherano trascurrió una gran parte de su vida sumido en adicciones. Él destacó que luego de uno de sus momentos más difíciles pudo encontrar ayuda en una comunidad terapéutica.

“La gran tocada de fondo fue cuando después de consumir siete días y que hasta me pesé 90 gramos de cocaína y yo creo que fue la manera de que me quería destruir. Ahí me encontraron mi socio Martín y mi hijo Roco, que tenía ocho años en ese momento y Julio Jordana, otro amigo y fue como una manera de pedir ayuda.”

Poder llegar a las nuevas generaciones contando su historia se convirtió en su gran objetivo. El tener un hermano famoso como Javier Mascherano llevó a que se potenciara la fantasía creada por su adicción a la cocaína.

“Cuando Maradona dijo Mascherano y diez más pensé que me lo decía a mí, pero por la misma soberbia que tiene el adicto.”

El viernes 19 de septiembre, en el SUM del Concejo Deliberante (Dr. Luis Federico Leloir 485), se realizará la apertura institucional de 18 a 20.

La agenda continuará el sábado 20 en el Espacio Duam, a partir de las 14, con la charla a cargo de Sebastián. Entre las 16 y 18 se llevará adelante una exposición con herramientas del sector público, privado y social, y un taller de graffiti a cargo de Alex “el Enano” Heduvan. Además, Lucas Caballero, ex integrante de Wachiturros, compartirá su testimonio y una presentación musical.

El domingo 21, en el mismo espacio, se realizará la jornada central. A las 11 tendrá lugar El Verdadero Encuentro, organizado por el Instituto Bíblico Cristianos de Berea.