Riquelme da vuelta la página: Boca no tendrá mánager y mantiene al Chelo Delgado

Juan Román Riquelme sorprendió al mundo Boca: finalmente, el club no contará con la figura de mánager que se había especulado desde que disolvió el Consejo de Fútbol, dejando fuera a Raúl Cascini y Mauricio Serna. El plan ahora es mantener a Marcelo “Chelo” Delgado al frente de la gestión futbolística hasta el año próximo, posponiendo cualquier incorporación de un nuevo rostro para 2026.

La idea inicial del presidente era sumar un hombre de peso y experiencia, y entre los nombres más resonantes estuvo José Pekerman, amigo de Riquelme y exseleccionador juvenil argentino. Sin embargo, la negociación nunca se cerró y los rumores quedaron en el camino. La principal razón detrás de esta decisión radica en la complejidad de integrar a alguien nuevo a un rol tan trascendental en plena competencia, con Miguel Russo y el equipo enfocados en levantar cabeza en el Torneo Clausura y asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Desde Boca también destacan que se busca un “proceso” de rearmado ordenado después de la desaparición del Consejo de Fútbol. La conducción diaria de Delgado, reconocen en Ezeiza, se desarrolla de manera correcta, lo que reduce la urgencia de sumar un mánager en este momento.

Mientras tanto, Raúl Cascini reapareció públicamente en la Reserva durante el empate ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Aunque ya sin injerencia en lo futbolístico, el histórico jugador continúa vinculado al club y se mantiene cerca del día a día, sentado junto a Claudio Freire y Blas Giunta, reflejando que su vínculo con Boca sigue vigente, aunque fuera del Consejo.