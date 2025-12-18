Qué dijeron desde el Hospital Ramón Carrillo sobre la salud del chef Christian Petersen

Desde el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes difundieron un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud del chef Christian Petersen, ante las múltiples consultas y versiones que circularon en las últimas horas.

Según el parte institucional, el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo tras ser derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado es reservado y cursa un cuadro de falla multiorgánica, por lo que requiere atención médica especializada continua.

Desde el hospital aclararon además que no se había emitido ningún parte médico oficial previo a este comunicado y señalaron que toda información que circule fuera de los canales institucionales no proviene de fuentes oficiales. En ese sentido, solicitaron a la comunidad y a los medios respetar la privacidad del paciente y de su familia, destacando que el resguardo de su intimidad es prioritario en este momento delicado.

Qué ocurrió durante la excursión al volcán Lanín

Christian Petersen, de 55 años, se encuentra internado desde el viernes luego de haber sufrido una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín, en una actividad de montaña que, según pudo reconstruir este medio, estaba debidamente registrada ante el Parque Nacional Lanín.

El episodio ocurrió durante el ascenso el guía advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas. Ante esa situación, dio aviso inmediato a un guardaparque y se activó un operativo de rescate.

El chef fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes, donde los médicos constataron que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón. Tras ser estabilizado, se resolvió su derivación al Hospital Ramón Carrillo para una atención de mayor complejidad.

En las últimas horas trascendió de manera extraoficial que estudios toxicológicos habrían arrojado resultados positivos, aunque esta información no fue confirmada por fuentes médicas ni por el entorno familiar. Lo cierto es que la falta de mejoría clínica impidió su traslado a Buenos Aires, donde se evaluaba su derivación a una clínica de mayor complejidad.

Familiares directos, incluida su esposa, se encuentran en San Martín de los Andes acompañándolo. Cabe recordar que el reconocido chef se había casado recientemente, el pasado 18 de abril, en una ceremonia íntima realizada en San Isidro.

Mientras continúa internado en estado crítico, crece la preocupación en el ámbito gastronómico y entre sus seguidores, a la espera de nuevas comunicaciones oficiales que permitan conocer la evolución del reconocido cocinero.