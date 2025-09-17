Luego de la inesperada derrota en el debut por Champions League, las últimas horas del Benfica de los argentinos fueron muy movidas: luego de confirmar el despido del entrenador Bruno Lage, la noticia es que José Mourinho estaría muy cerca de retornar al banco de las Águilas para dirigir a Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni. El prestigioso entrenador portugués tendría negociaciones avanzadas para volver al club al que dirigió hace 25 años, en su primera experiencia como DT principal.

El entrenador de 62 años podría concretar su retorno a la liga portuguesa luego de más de 20 años, su última etapa fue en el Porto entre 2002 y 2004, consiguiendo ganar una Champions, una Europa League y dos ligas. Su último ciclo finalizó hace apenas dos semanas en Fenerbahçe y el Benfica fue justamente el "causante" de su despido, ya que eliminó a los turcos en el último duelo de fase previa para meterse en la máxima competición europea.

En caso de concretarse su llegada, Mourinho tendrá dos reencuentros con sus antiguos equipos en la fase de grupos de la Champions. Primero, con Chelsea, el próximo 30 de septiembre y luego, con la Real Madrid, ya en enero del 2026. Con ambos supo lo que es levantar títulos: tres títulos de Premier League, una FA Cup y dos Copa de la Liga con los Blues, y un trofeo de La Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España con el Merengue.

Revancha tras un paso fugaz

De concretarse su llegada, los caminos de Mourinho y Benfica volverán a cruzarse tras 25 años. El entrenador asumió en la que fue su primer trabajo como DT principal un 20 de septiembre del 2000, luego de ser asistente técnico de Bobby Robson y Louis van Gaal en años anteriores. La experiencia fue corta, tan sólo de 9 partidos antes de marcharse de las Águilas, que ahora intentarán contratarlo para superar este dubitativo arranque de temporada a pesar de su identificación con el Porto, uno de sus máximos rivales en Portugal.