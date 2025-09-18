Luego de un inicio con dos triunfos, la Selección Argentina de vóley dio el golpe y se clasificó a los octavos de final del Mundial de vóley tras vencer al bicampeón olímpico Francia por 3-2. El encuentro en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, Filipinas, se definió en el tie break con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12. De esta manera, los de Marcelo Méndez se clasificaron a los octavos de final y dejaron afuera de la competencia a uno de los grandes candidatos.

En un partido con momentos para ambos equipos, Argentina se impuso con autoridad en los primeros dos parciales. Con Luciano Palonsky y Luciano Vicentín intratables en ataque más el apore de Agustín Loser en la red, la albiceleste se quedó con los dos primeros parciales (28-26 y 25-23) frente a un equipo francés sorprendido por la intensidad del combinado nacional.

Ya en el tercer set, Francia mejoró en el ataque y mostró superioridad (17 puntos en ese parcial) para descontar en el marcador con un parcial de 25-21. La tónica contunuó durante el cuarto parcial: los franceses se hicieron fuertes con el aporte de Antoine Brizard en ofensiva y un gran trabajo de recepción que redondeó el 25-20 y llevó la historia al tiebreak.

En el set decisivo, Argentina volvió a mostrar su carácter. Con Luciano De Cecco manejando los hilos y Vicentín intratable en ataque, máximo anotador con 22 puntos, la Albiceleste se impuso 15-12 y concretó una victoria histórica. Tercer triunfo consecutivo en el grupo, pase a octavos de final y eliminación para los vigentes campeones olímpicos.

El eufórico festejo de la Selección Argentina tras la victoria ante Francia y el pase a octavos.

Victoria fundamental de la albicelste, que se va erigiendo como un equipo que tiene la capacidad de sobreponerse a la adversidad y agregarle coraje a todas sus virtudes. Al terminar primeros de su grupo, los conducidos por Méndez se enfrentarán a Italia, segundo del Grupo F, que venció 3-0 Ucrania y se quedó con el 2° lugar de la zona. El duelo se disputará el próximo domingo 21 a las 4.30 del domingo (hora argentina).