Flamengo derrota a Estudiantes 2 a 0 en el mítico estadio Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 con gol de Pedro a los 15 segundos y Guillermo Varela a los 8 minutos del partido.

18 Minutos del ST. Cambio en Flamengo, ingresó Alan Souza por Saúl.

14 Minutos del ST. Cambio en Estudiantes. Alexis Castro por Farías.

13 Minutos del ST. Mejora Estudiantes, sin profundidad, pero disputa la pelota en la mitad de la cancha.

5 Minutos del ST. De nuevo Muslera, esta vez le tapa el intento a Lino entrando por la izquierda.

3 Minutos del ST. Primer tiro de esquina del partido para Estudiantes. Muy mal ejecutado por Arzamendia.

22:34 comenzó el segundo tiempo. Cambio en Estudiantes, ingresó Gastón Benedetti por Piovi.

No son invencibles, pero lo parecen. El poderío de los brasileños no es cuento y tampoco se reduce solamente a lo económico. Los nombres no son solo eso, juegan colectivamente muy bien y el Flamengo expuso a Estudiantes a una paliza deportiva.

Lo más decoroso para el visitante sería mostrar la placa del resultado parcial, porque en juego la distancia entre ambos fue mucho más amplia que el 2 a 0.

Apenas 15 segundos tardó Pedro en marcar el primero. La peor noticia ante el peor rival para un gigante histórico que hace rato no viene bien y se chocó con la pared.

La apertura soltó a toda la formación de Felipe Luis. Un verdadero vendaval que el Pincha buscó aplacar con posesiones largas, al menos del mayor tiempo posible.

Guillermo Valdez amplió el resultado a los 8. El lateral derecho llegó a conectar el centro lanzado del opuesto, Ayrton Lucas. Es que fiel al ADN de Brasil, el 3 y el 4 atacan al mismo tiempo.

Fernando Muslera evitó el tercero a los 20 minutos, parando la noche infernal de Pedro. Estudiantes contó apenas con el criterio de Cristian Medina para cortar en mitad de cancha más de una jugada y la entrega de Guido Carrillo en los metros finales para luchar en inferioridad.

Acciones del primer tiempo

35 Minutos. Plata lo tuvo para Flamengo. El ecuatoriano hizo todo bien, definió demasiado alto ante la salida de Muslera.

23 Minutos. Estudiantes intenta parar el vendaval del dueño de casa teniendo un poco la pelota. La superioridad del Flamengo es notable en todas las líneas.

20 Minutos. Muslera salva a Estudiantes de un papelón aún mayor. El arquero le gana el duelo a Pedro, tras el pase de De Arrascaeta.

18 Minutos. Primer intento de Estudiantes. Recuperó arriba el visitante. El remate de Arzamendia fue controlado por el arquero argentino Rossi en el arco de Flamengo.

8 Minutos. Gol de Flamengo. Varela. El lateral derecho llega al área de Estudiantes para recibir el centro del lateral izquierdo, pasado al segundo palo. Una pesadilla viive el Pincha en el Maracaná.

6 Minutos. Saúl prueba de media distancia para el Flamengo, apenas arriba del travesaño del arco de Estudiantes defendido por Muslera.

15 Segundos. Gol de Flamengo, Pedro. Primera jugada del partido. Pedro dentro del área giró ante su marca y definió cruzado. Duro golpe al Pincha.

21:31 Comenzó el partido.

La previa

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega golpeado tras dos derrotas consecutivas y buscará dar el batacazo en un escenario donde nunca ganó oficialmente.

El Mengão, por su parte, llega con confianza: encadena nueve partidos sin perder y lidera en solitario el Brasileirão, con 47 goles a favor y apenas diez en contra. Filipe Luis, entrenador del conjunto brasileño, calificó el duelo como “el más importante del año”.

Estudiantes, tras eliminar a Cerro Porteño en octavos de final, buscará un resultado que le permita encarar la vuelta en La Plata con ventaja, pese a su irregular momento y la polémica por el cambio de escudo que agitó a su hinchada.

Contemplando el enorme potencial del rival, el técnico argentino confirmó una formación inicial plagada de mediocampistas y con el experimentado Guido Carrillo como el único referente ofensivo. En el dueño de casa será titular el uruguayo Nicolás De la Cruz, quien sufre de una lesión en la rodilla de la que se habló mucho, pero que hoy le permite decir presente en el mítico estadio de la ciudad de Río de Janeiro.

Impresionante postal del Maracaná, pintado de rojo y negro.

Formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Nicolás De la Cruz, Saúl, Giorgian De Arrascaeta, Gonzalo Plata; S Lind, Pedro. DT: Felipe Luis.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Lucas Piovi, Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Facundo Farías, Guido Carrillo y Cristian Medina. DT: Eduardo Domínguez.

Datos del partido:

Hora: 21.30

TV: Fox Sports

Árbitro: Andrés Rojas

VAR: Nicolás Gallo

Estadio: Maracaná