Dos mujeres heridas tras un violento choque en el bajo neuquino: una de motociclistas voló contra el parabrisas

Una mañana con sirenas en el Bajo

El inicio de la jornada en el Bajo Neuquino estuvo marcado por el estruendo de un fuerte choque que dejó a dos mujeres gravemente heridas. Fue pasadas las 7:30 de la mañana, en la esquina de Intendente Carro y Olascoaga, cuando un Renault Clío blanco que se desplazaba de oeste a este impactó contra una motocicleta que subía desde la zona del río hacia el centro.

El golpe fue violento. Las dos mujeres que viajaban en la moto salieron despedidas, y una de ellas terminó golpeando contra el parabrisas del auto. Ambas llevaban casco, lo que evitó consecuencias aún más graves.

Dos ambulancias y una escena de tensión

Minutos después llegaron dos ambulancias del sistema de emergencias (SIEN), que trabajaron al mismo tiempo para estabilizar a las heridas. La acompañante fue la primera en ser atendida, mientras que la conductora permaneció más tiempo en el lugar, asistida por personal médico que evaluaba sus lesiones antes del traslado.

La zona quedó completamente colapsada de tránsito, con desvíos por calle Libertad, mientras los equipos de salud y de tránsito realizaban las tareas de asistencia y limpieza.

“No las vi”, dijo el conductor del auto

El conductor del Renault Clío permaneció en el lugar y, visiblemente afectado, explicó a los testigos que “no las vi”, asegurando que el sol de frente lo encandiló al cruzar el bulevar. Sin embargo, los vecinos que se acercaron al lugar no ocultaron su indignación: una esquina más de la ciudad vuelve a ser escenario de un choque evitable.

A las 8 de la mañana, un sobrino de las víctimas llegó al lugar para interiorizarse sobre su estado y dialogar con el conductor del vehículo. Las mujeres seguían recibiendo atención médica, con golpes y heridas de consideración, mientras las ambulancias se preparaban para trasladarlas a un hospital.

Tránsito liberado, pero con demoras

Cerca de las 8:30, los agentes de tránsito comenzaron a liberar la circulación en la zona. Sin embargo, la escena dejó una sensación amarga entre quienes pasaban por el lugar: otra mañana marcada por la imprudencia y el dolor, en un punto donde el exceso de confianza al volante volvió a tener consecuencias graves.