En el partido más destacado de la jornada de Champions League, hubo un encuentro especial entre Manchester City y Napoli. El líder de la Serie A visita al conjunto dirigido por Pep Guardiola en lo que es el reencuentro de Kevin De Bruyne con los Citizens luego de marcharse a los Gli Azzurri esta temporada. Sin embargo, la vuelta se hizo muy corta,ya que Antonio Conte sacó al belga a los 25 minutos para poner a un defensor debido a la temprana expulsión de Giovanni Di Lorenzo.

Luego de ser recibido de muy buena manera por el público de su ex equipo, la presencia del volante ofensivo tuvo un abrupto corte a los 25 minutos de partido. Luego de la expulsión del lateral de Napoli, el entrenador decidió que el "sacrificado" sea De Bruyne, que le dejó su lugar al uruguayo Mathías Olivera y se retiró ovacionado por los hinchas locales.

A los 34 años y encarando su primera temporada en Italia, el destino llevó a que De Bruyne dispute su primer encuentro de Champions fuera de Manchester City... justo contra los Citizens. En un recibimiento muy cálido lleno de banderas y cánticos en su nombre, el volante retribuyó con saludos al público que lo vio jugar durante 10 años vestido de celeste y levantar un total de 19 títulos, incluidas seis Premier League y una Orejona.

En cuanto al duelo de esta tarde en el Etihad Stadium, se enfrentarán un City que llega tras un arranque irregular de Premier League con dos triunfos y dos caídas frente a un Napoli que levantó el Scudetto la pasada campaña bajo el mando de Antonio Conte y ahora comenzó a paso firme la defensa del título al ganar los tres partidos que jugó por Serie A.