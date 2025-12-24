La noche tuvo un clima distinto desde el arranque. Yanina Latorre vivió su último programa en LAM luego de una década ininterrumpida como una de las figuras centrales del ciclo de América TV. No fue una despedida más: fue el cierre de una etapa que marcó su carrera y que la tuvo como protagonista absoluta de debates, escándalos, ironías filosas y momentos que quedaron grabados en la historia del programa.

A lo largo de esos diez años, Yanina Latorre se convirtió en una voz imprescindible del panel. Su estilo frontal, su capacidad para incomodar y su entrega total al programa la transformaron en una pieza clave del engranaje que lidera Ángel de Brito. Por eso, el último envío no tardó en cargarse de emoción y simbolismo.

La producción le preparó una sorpresa que la descolocó por completo. Al ingresar al estudio, Yanina se encontró con la tribuna colmada de personas muy cercanas: su esposo Diego Latorre, sus hijos Lolita y Dieguito, su hermana Maite, colegas y amigos que la acompañaron durante años. El gesto fue suficiente para quebrarla y marcar el tono de la noche.

Visiblemente emocionada, tomó la palabra y dejó una de las frases más fuertes de la despedida. “Estoy emocionada. Desde ayer lo vine sintiendo, todo el año; es algo natural que se iba a dar, pero una cosa es decirlo. LAM es mi vida, no es un trabajo. Acá lo di todo. Con vos crecí, involucré a mi familia, laburé como una bestia. Acá soy feliz, se trabaja bien”, expresó entre lágrimas, agradeciendo especialmente a Ángel de Brito por el camino compartido.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando escuchó a sus hijos. Lolita Latorre le dedicó palabras cargadas de orgullo y contención, en un mensaje que terminó de quebrar a su madre. “Te amo y te voy a acompañar en todos tus proyectos. Cuando se cierra algo, se abren un montón de otras cosas. No te preocupes, que cuando se cierran algunas puertas se abren otras, así que no te preocupes. Sé que estás triste, pero es lindo también ver tu recorrido, cómo cambiaste, todo lo que fue pasando. Te felicito y me pone muy contenta por vos. Te amo”, dijo en vivo.

Dieguito, fiel a su estilo, fue breve pero igual de contundente. “Que la amo. Nada más”, lanzó, mientras el estudio se llenaba de aplausos. Ángel de Brito intentó que se explayara un poco más, pero el cierre fue tan simple como efectivo: “Que sea feliz”.

Entre abrazos, lágrimas y recuerdos, Yanina Latorre cerró su etapa en LAM dejando en claro que no se trata solo de un cambio laboral, sino del final de un ciclo personal muy profundo. Una despedida atravesada por la emoción, el reconocimiento y la certeza de haber dejado todo en cada noche frente a cámara.