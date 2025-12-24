El robo: amenazas y escape con el dinero

Este lunes cerca del mediodía, un hombre y una mujer se robaron un millón y medio de pesos de la sucursal del Banco Credicoop de Cutral Co, ubicada sobre la calle Perito Moreno. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, ambos actuaron de manera conjunta para concretar el robo mediante amenazas directas a una empleada del banco.

Según la acusación, se dirigieron al sector de cajas y, en una de ellas, el hombre entregó un DNI que no correspondía con su identidad. Cuando la cajera advirtió la irregularidad, el imputado comenzó a amenazarla mientras simulaba extraer un objeto desde el interior de una mochila. En forma simultánea, la mujer también la amenazó para reforzar la intimidación.

Ante la situación, la empleada activó el botón de emergencia y entregó el dinero disponible en el mostrador. El monto sustraído fue estimado en aproximadamente 1,5 millones de pesos. Luego, ambos se retiraron del lugar.

Detención horas después y botín perdido

Cerca de las 15, personal policial logró detener al hombre en la vía pública. Al advertir la presencia del móvil policial, intentó darse a la fuga, pero fue reducido. En ese mismo procedimiento se identificó a la mujer que lo acompañaba.

El dinero robado no pudo ser recuperado.

Cámaras, pruebas y avance de la causa

La fiscalía informó que el accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad del banco y por cámaras ubicadas en la zona. Ese material fue analizado por la Brigada de Investigaciones.

Además, se incorporaron a la causa la denuncia de la empleada bancaria, informes policiales, testimonios y el secuestro de prendas de vestir que los imputados se habrían quitado tras el robo para evitar ser identificados.

La imputación y los cargos

Durante la audiencia, el asistente letrado Federico Cuneo formuló cargos contra G.V. y P.M. por el delito de robo, en carácter de coautores. También solicitó un plazo de dos meses para concluir la investigación penal preparatoria.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo dio por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

Libertad revocada y medidas cautelares

En el caso del hombre imputado, no se solicitó una nueva medida cautelar porque se encontraba bajo un régimen de libertad asistida, en el marco del cumplimiento de una condena unificada de nueve años de prisión. Tras la formulación de cargos, la fiscalía pidió la revocación de ese beneficio y el acusado volvió a la unidad de detención.

En cuanto a la mujer, continuará en libertad con medidas cautelares: deberá presentarse dos veces por semana en la Comisaría 14 y tiene prohibido acercarse al banco y a la empleada por el plazo de dos meses, correspondiente a la investigación en curso.