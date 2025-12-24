El anuncio llegó como una bomba y confirmó lo que muchos intuían, pero pocos se animaban a asegurar. Lali Espósito reveló que enfrentará el desafío más grande de toda su carrera: presentarse en el estadio Monumental. La noticia se conoció luego de una serie de pistas cuidadosamente sembradas durante su último show en Vélez y terminó de sacudir a sus fans cuando la propia artista lo oficializó en redes.

Todo comenzó el 16 de diciembre, durante el cierre de su quinta función agotada en el estadio de Vélez. En medio de la euforia, apareció en las pantallas un video enigmático que despertó gritos y teorías instantáneas. Vallas blancas reconocibles, una figura corriendo, el logo de su tour No Vayas A Atender Cuando El Demonio Llama y, finalmente, una fecha clara: 06-06-2026. El mensaje fue inmediato y unánime: River.

La confirmación llegó días después, cuando Lali decidió ponerle palabras a lo que ya era un secreto a voces. “Después de que llenaran cinco veces el estadio de Vélez en un año, vamos juntos por el sueño del Monumental! La fiesta del pop se apodera de River!!! Prepárense para atender al demonio el 6.6.26”, escribió, desatando una ola de emoción entre sus seguidores.

El anuncio no solo marcó un nuevo show, sino un punto de inflexión en su trayectoria. Llegar al Monumental implica ingresar a una liga reservada para muy pocos artistas argentinos, y hacerlo luego de agotar cinco Vélez en un mismo año confirma el momento arrollador que atraviesa. En esas noches históricas, Lali desplegó un espectáculo de alto impacto, con invitados de lujo y una puesta que elevó la vara del pop nacional.

Moria Casán, Dillom, Miranda!, Sandra Mihanovich, Joaquín Levinton y Taichu fueron parte de ese recorrido que terminó de consolidarla como una figura central de la música argentina actual. Cada show fue una demostración de convocatoria, producción y energía, y funcionó como antesala natural de este nuevo salto.

La venta de entradas también fue anunciada por la artista, con la misma ansiedad que transmitió en todo el proceso. “Este viernes 26 salen a la venta las entradas, los espero endemoniados!!! Me voy a soñar con el pogo de FANÁTICO. Felices fiestas!!”, escribió, reforzando el vínculo directo con su público.

El show en el Monumental será el 6 de junio de 2026, con entradas disponibles a través de AllAccess, y promete ser una celebración a gran escala. No se trata solo de un recital, sino de la consagración de una etapa que comenzó con teatros, pasó por estadios y ahora alcanza su máxima expresión.

Tras su último Vélez, Lali también dejó un mensaje que resume el espíritu de este momento. “Que año locxs!!!! Fueron CINCO noches inolvidables en el Estadio Vélez de Buenos Aires! Gracias a cada persona que vino a vivir esto conmigo y con el equipo increíble con el que armamos esta fantasía”, escribió, agradecida y orgullosa.

Ahora, con el Monumental en el horizonte, Lali Espósito no solo confirmó una fecha y un lugar: confirmó que está lista para el desafío más grande de su carrera. Y esta vez, el sueño es tan enorme como el estadio que la espera.