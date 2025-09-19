Racíng se presetó fuera de casa por la novena fecha del Clausura 2025, con la mente puesta en la vuelta por Copa Libertadores del próximo martes en Avellaneda ante Vélez, pero sin descuidar el torneo doméstico.

La Academia llegó al duelo de esta noche en el fondo del Grupo A, 14° con apenas 7 puntos y sólo por encima de Aldosivi. El elenco de Gustavo Costas se impuso a Huracán 2 a 0 con el arbitraje de Nicolás Lamolina y gracias a los tantos de Duvan Vergara a los 23 minutos y de Matías Saracho en el tiempo adicionado al reglemanterio del segundo tiempo.

La Academia sigue en estado de gracia y con efectividad por el momento le alcanza. También para imponerse a Huracán como visitante, mejorando los números de una tabla de posiciones que aún no lo tiene entre los clasificados, pero empuja para meterse en el grupo de los 8 mejores del A, donde lidera Unión de Santa Fe y Barracas Central.

El gol de Duvan Vergara marcó la diferencia a los 23 minutos, luego de una recuperación de Bruno Zuculini en campo rival. El colombiano tomó la pelota afuera del área y sacó el remate bajo, esquinado, imposible para Hernán Galíndez con el campo mojado.

El Globo, que al contrario de su rival, debe producir mucho para convertir algo, se mostró peligroso en jugadas de pelota parada y por la derecha del ataque, donde Juan Bisanz logró desbordar a pura velocidad, pero nunca resolvió correctamente.

Y cuando el dueño de casa superaba todos esos escollos encontró en Facundo Cambeses a la figura de la cancha para la Academia.

Impresionante el 1

El arquero visitante no se quedó con la tapada del campeonato y en el segundo tiempo continuó sumando salvadas para el compacto. De tiro libre, con pelota en movimiento, siempre Cabemeses se convirtió en la pesadilla del Globo.

Tan alto fue su nivel que el propio protagonista se sonrió después de tapar con las piernas el cabezazo del ingresado Alaníz a los 32 minutos. Fue un intento a quemarropa, sobre el cuerpo del arquero que adivinó la intención y se arrojó el suelo.

Estaba claro que no era la noche del equipo de Frank Kudelka que, sin merecerlo, se fue de la cancha sin nada. Ya no hay dudas que el dueño del arco de Racing cambio definitivamente de manos.

Acciones del segundo tiempo

45+1 Gol de Racing, Saracho. el mediocampista llegó por el callejón del medio y tomó el rebote que dio el arquero Galíndez, después de evitar el gol del ingresado Elías Torres.

32 Minutos del ST. Cambeses está imbatible esta noche. Ahora se queda con el cabezazo dentro del área de Alaniz.

28 Minutos del ST. Se apagó Huracán, frustrado ante Cambeses y la falta de puntería en los metros finales.

27 Minutos del ST. Se mueven los bancos. Costas le da minutos a Santiago Sosa, el gran capitán de su equipo.

7 Minutos del ST. Cambeses, de nuevo Cambeses. Ahora para tapar el tiro libre de Miljevic que vuelve a merodear el empate en su cancha.

20:06 comenzó el segundo tiempo.

Acciones del primer tiempo

44 Minutos. Cambeses, la atajada del campeonato para Racing. El arquero fue abajo, luego de un desvío en el tiro de esquina. Huracán no merece la derrota, pero la Academia lo tiene a Cambeses.

39 Minutos. Otra más de Huracán, de nuevo Bisanz por la derecha, veloz y profundo, su remate cruzado salió ancho por el segundo palo.

34 Minutos. Se salva Racing. Tiro de esquina para Huracán desde la derecha, peinaron en el primer palo y por el fondo llegó Pereyra para empujar, no lo pudo hacer con precisión el central, la pelota se terminó yendo por línea de fondo.

29 Minutos. Vergara recibe asistencia médica porque recibió un pisotón involuntario. Se muestra dolorido el delantero goleador de la Academia.

23 Minutos. Gol de Racing, Vergara. El colombiano probó de media distancia, desde afuera del área, fuerte, bajo, picó antes de llegar al arco. Golazo visitante.

20 Minutos. Cambeses salva a Racing ante el intento de Bisanz que ganó por la derecha del ataque local. Buen achique del 1.

19 Minutos. Faringitis dice el parte del neuquino Arias en el banco de la Academia que perdió el puesto. Partido cerrado, posesión de pelota pareja.

11 Minutos. Lluvia en Buenos Aires. Cancha impecable, ideal para los intentos de media distancia. Dos arquerasos en Parque Patricios: Galíndez y Cambeses.

19 horas comenzó el partido en el Tomás A Ducó entre Huracán y Racing.

Formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Martín Nervo, César Ibáñez; Thiago Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Kudelka.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Agustín García Basso, Santiago Quiros; Gastón Martirena, Alan Forneris, Bruno Zuculini, Ignacio Rodríguez, Luciano Vietto; Duvan Vergara, Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Vélez de visitante en San Juan

Por otro lado, Vélez visita por la Zona B a San Martín de San Juan, con la mente puesta en el duelo copero. En el mismo horario de las 19hs, buscará un buen resultado ante el elenco que marcha 11°, y poder mantenerse dentro de los clasificados (3ro con15°) . Incluso, un triunfo lo dejará en la cima junto a River. Guillermo Barros Schelotto tiene en mente un equipo alternativo, con jugadores que no podrán estar el martes ante Racing.

La Fecha se abre 17hs con Deportivo Riestra (2° del grupo B con 16) buscará la punta transitoria, cuando reciba a Gimnasia de La Plata, 7mo con 10 unidades.

Desde las 21.15hs, Lanús se verá en la Fortaleza con el necesitado Platense, quien tiene 9 puntos, y fuera de los clasificados. El Granate, tiene el martes la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana frente a Fluminense en Brasil, la ida fue 1-0 para el equipo Argentino.