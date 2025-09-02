Gianluigi Donnarumma es oficialmente nuevo jugador del Manchester City. El arquero italiano de 26 años se trasladó desde París Saint Germain a cambio de 30 millones de euros, tras la salida de Ederson Moraes, vendido al Fenerbahce por 14 millones.

Donnarumma, campeón de la última Champions League con el PSG y figura destacada en el club francés, fue apartado del plantel por Luis Enrique, que apostó por Lucas Chevalier procedente de Lille. A pesar de ello, el guardameta ex Milán cuenta con un currículum impresionante: 161 partidos, 156 goles recibidos, 56 vallas invictas y 10 títulos entre ellos cuatro Ligas de Francia y una Champions League.

El italiano firmó un contrato de cinco años con los Sky Blues y aseguró: “Es un momento muy especial y de gran orgullo. Me uno a un equipo lleno de talento mundial, liderado por Pep Guardiola. Daré lo mejor para ayudar a conseguir más éxitos”.

En Manchester, Donnarumma competirá por el puesto de arquero titular con James Trafford, quien defendió el arco durante las primeras fechas de la Premier League y fue repescado de su cesión en Burnley por 30 millones.

Por su parte, Ederson deja la ciudad inglesa tras ocho años repletos de títulos: seis Premier League, una Champions League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y tres Guantes de Oro de la Premier League. En su despedida, el City lo definió como “uno de los porteros más exitosos de nuestra historia”.

Con Donnarumma bajo los tres palos, Manchester City refuerza su arco con un campeón continental y da un paso más en su búsqueda de dominar Europa nuevamente, mientras Ederson inicia un nuevo capítulo en Turquía.