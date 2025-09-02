Miguel Ángel Russo se someterá a controles médicos por una infección

En las últimas horas, el nombre de Miguel Ángel Russo volvió a ser motivo de preocupación y la incertidumbre en Boca. El entrenador de 69 años se sometió a nuevos estudios médicos que indicaron que padece una infección urinaria. A pesar de haberse descartado el diagnóstico hace unos días, luego de que su entorno lo note "muy cansado", volvió a realizarse análisis en el Instituto Fleni del barrio porteño de Palermo y éstos confirmaron l

Los análisis confirmaron una infección urinaria que ya estaba siendo tratada, aunque en esta ocasión se decidió reforzar el procedimiento con medicación intravenosa. Desde el entorno del técnico remarcaron que “no está internado” y que, tras permanecer algunas horas bajo observación, podría regresar a su hogar y continuar con el tratamiento.

La llamativa imagen de Russo ante Aldosivi

Lo que despertó la inquietud en el mundo Boca fueron las imágenes del DT en el duelo ante el Tiburón, donde las cámaras de la transmisión lo mostraron con un semblante que encendió las dudas. Incluso Hugo Gottardi, amigo y exayudante suyo, advirtió hace días: “Lo veo muy cansado. Miguel viene de luchar mucho, lleva a Boca en la espalda y eso es como arrastrar un camión. Ojalá piense también en disfrutar de sus nietos”, dijo sobre la salud de Russo.

Recordemos que el técnico del Xeneize, de 69 años, había sido diagnosticado en 2017 con un cáncer de próstata cuando dirigía a Millonarios de Colombia y realizó un tratamiento invasivo que deterioró su estado físico. Con el tiempo, Miguelo se recuperó y volvió a trabajar: primero en Alianza Lima, luego en Cerro Porteño y desde allí retomó equipos en Argentina: pasó su segundo ciclo en Boca, y tras un periplo en Al Nassr de Arabia Saudita, retornó a Rosario Central, donde fue campeón, San Lorenzo y ahora regresó al conjunto azul y oro para dirigir el Mundial de Clubes y el presente Torneo Clausura.