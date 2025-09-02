Por elecciones en Buenos Aires, Rincón jugará ante Villa Mitre el viernes

Por tercera vez en la temporada, se volverán a medir Villa Mitre de Bahía Blanca y Deportivo Rincón, por segunda vez en el año se cruzarán en el estadio "Tricolor", conocido como El Fortín, emplazado en Maipú y Necochea en la emblemática barriada bahiense. El partido se jugará este viernes 5 de septiembre a las 15.30 dentro del marco de la octava fecha de la Zona 1 -uno de los Nonagonales- de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025.

Por la veda electoral en provincia de Buenos Aires, debido a las elecciones legislativas de medio término el domingo 7 en el distrito más poblado de la Argentina. De acuerdo con el Art. 5 de la Ley provincial Nº XI-1149-2024, las restricciones comienzan 48 horas antes de la elección. En este lapso se prohíben, la realización de espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados, así como fiestas teatrales, deportivas y cualquier tipo de reunión pública que no esté vinculada al acto eleccionario. Por ese motivo el partido se jugará el viernes y no sábado o domingo.

Para el representante neuquino, no será un partido más. Pese a tener un año complicado, con las salidas de dos entrenadores, el mendocino Alejandro Juan Abaurre y el marplatense Duilio Botella, el fin de semana aún sin jugar por tener fecha libre, quedó muy bien parado de cara a las dos últimas fechas de la segunda fase.

Los resultados que se dieron entre sábado, domingo y lunes, beneficiaron a Deportivo Rincón, ya que los neuquinos tuvieron fecha libre, y apenas fueron alcanzados por Atenas de Córdoba que empató en Bahía Blanca ante Olimpo. La derrota de Cipolletti ante el líder Ciudad de Bolívar en el alto valle, el empate en Mar del Plata entre Kimberley y Villa Mitre de Bahía Blanca y el triunfo de Argentino de Monte Maíz en el sudeste Córdoba por 3 a 2 sobre Costa Brava de General Pico, también cayeron bien en el norte neuquino.

Los que orienta Pablo Castro saben que dependen de ellos para llegar a estar entre los cuatro primeros por el primer ascenso a la Primera Nacional 2026 y acceder al quinto lugar que te permitirá jugar la Copa Argentina del año venidero.

Así están las posiciones a dos fechas para finalizar el torneo

El cotejo entre los bahienses y los del norte neuquino que se irradiará por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

Desde Bahía Blanca a las 14.30 abrirán los micrófonos para el cotejo que sostendrán Villa Mitre y El León del Norte, el encuentro se jugará a las 15.30 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la operación técnica de José Ramón Paredes y el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.