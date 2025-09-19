Vélez extiende su buen paso por el Clausura y ahora ganó en San Juan por la 9ª fecha ante San Martín, afianzando su posición en zona de clasificación y escapándole a la pelea por la permanencia.

Manuel Lanzini a los 10 minutos marcó el primero de la noche para el equipo de Guillermo Barros Schelotto en Cuyo. El enganche venido de River en el último mercado tomó la pelota dentro del área y con un giro veloz y preciso sacó el remate alto para sacudir la red.

El 10 volvió a ser nuevamente protagonista en el arranque del complemento, al minuto de juego, hilvanando en los metros finales una gran pared con el juvenil Dilan Godoy que terminó con la gran definición del delantero que pido pista para la revancha copera ante Racing.

El dueño de casa no podía quedarse sin intentar forzar algo. El Santo sanjuanino pelea por no volver a segunda visión y llegó al descuento a los 15 minutos por intermedio de Ignacio Maestro Puch. El ex Independiente conectó de cabeza un tiro de esquina enviado desde la izquierda.

En la tabla

Con esta victoria, Vélez llega a la misma línea de puntos que River, con 18, quedando a uno del líder Riestra que a primera hora superó como local a Gimnasia y Esgrima La Plata. Le escapa definitivamente a la lucha por la permanencia, ya está 7° en la tabla de promedios.

Por el contrario, su rival sanjuanino quedó último en la zona roja, junto a Aldosivi, pero con un partido más disputado. Presente y futuro por demás complicado para San Martín que es conducido por Leandro Romagnoli.