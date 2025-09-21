Colapinto sufrió un toque y quedó 19° en un GP de Azerbaiyán que lideró Verstappen

Se disputó la fecha 17 del calendario anual de la Fórmula 1. El Gran Premio de Azerbaiyán dejó al neerlandés Max Verstappen como el gran ganador dominando la carrera de punta a punta, y consiguiendo su segundo triunfo seguido. Por su parte Franco Colapinto, recibió un golpe y despiste, que lo terminó relegando al último lugar cuando iba en el pelotón medio.

El piloto argentino estaba haciendo una gran carrera, en la largada había superado a Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin) en pista y escaló hasta el 13º, pero en el giro 17, recibió un choque por detrás de Alex Albon que le hizo perder mucho tiempo, quedando relegado en el fondo, donde terminó peleando con su compañero de equipo, quien finalizó en el puesto 18°.

En la pelea por el triunfo, El piloto neerlandés Max Verstappen ganó de carrera de punta a punta, por delante de la Mercedes de George Russell quien aventajó a Carlos Saiz, tercero en el podio para Williams.

Antonelli quedó en la cuarta colocación, mientras que el Racing Bulls de Liam Lawson perdió terreno y llegó en la quinta colocación. Por primera vez en la temporada los Mclaren estuvieron lejos del podio, ya que Lando Norris se ubicó 7mo, y Oscar Piastri no pudo terminar por el toque en la primera vuelta.

El piloto 4 veces campeón del mundo ganó su segunda carrera consecutiva

Ese al temprano abandono, el piloto australiano sique liderando el campeonato con 324 puntos, por delante de su compañero de equipos Norris que acumula 299. Max Verstappen sigue dando pelea aunque lejos con 255 unidades. Russell se afianza como cuarto con 212 por encima de los 146 de Leclerc.

En constructores, pese a no tener una buena carrera, McLaren lidera con solides acumulando 623 puntos, aventajando a Mercedes que suma 290, y a Ferrari con 286. Red Bull con 272 se prendió en la pelea por el podio.

Próxima fecha el 5 de octubre, en el Gran Premio de Singapur, competencia que se disputará en el Circuito Urbano de Marina Bay, y que contará además con una prueba sprint.