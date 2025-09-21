Boca recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera en el cierre de la jornada de domingo en el Torneo Clausura, con el objetivo de alcanzar la punta de la Zona A. El Xeneize, que viene de una igualdad en la última fecha frente a Rosario Central, pretende volver a sumar de a tres frente a su gente y subirse a la punta ante un Ferroviario irregular pero que también podría ser puntero si da el golpe como visitante. Por ahora, es empate 2-2 luego de que el Xeneize fuera ganando por 2-0.

Con Paredes llevando la cinta de capitán debido a la ausencia por lesión de Edinson Cavani, los dos cambios que plantea Miguel Ángel Russo en su once son el ingreso de Milton Giménez en lugar del uruguayo y el retorno al arco de Agustín Marchesín, que vuelve al equipo después de dejar atrás un desgarro.

Boca 2-2 Central Córdoba, los goles

Una vez más la pelota parada, y otra vez Rodrigo Battaglia con su tercer gol consecutivo le dan la llave del gol a un Boca que jugó un buen primer tiempo pero no llegaba a ponerse en ventaja. Tras un córner, un balón que intentó ganar Giménez rebotó en el camino y el rebote le quedó al volante, que la mandó a guardar de derecha para establecer el 1-0.

A los 11 minutos del complemento, el Xeneize amplió la distancia con Miguel Merentiel como protagonista. Luego de un centro raso de Lautaro Blanco, la pelota se desvió en el camino y le quedó a la Bestia, que venció a Aguerre con un remate por abajo y decretó el segundo de la noche.

A pesar de que el encuentro parecía encaminado para los de Russo, los cambios de Omar De Felippe revitalizaron a un Central Córdoba que pasó de ser un mero espectador a lograr el descuento y complicar al Xeneize. Luego de un córner que la defensa local no pudo rechazar bien, la pelota le quedó a Jonathan Galván que alcanzó a meter un centro bombeado y alejado de Marchesín para que José Florentín, apareciendo desde atrás, lograra el 1-2 para el conjunto santiagueño.

Después del 2-1, el Ferroviario se animó, Boca empezó a sufrir, y a pesar de que tuvo alguna chance de contra, terminó siendo empujado contra su arco por un Central Córdoba que iba a encontrar la igualdad a poco del final con un golazo. Después de un rechazo de Giménez en un tiro de esquina, Iván Gómez tomó el rebote, la acomodó y sacó un derechazo violentísimo que se clavó en el ángulo del palo izquierdo de Marchesín. Un tanto que dejó incrédulo a todo el público en La Bombonera.

Giménez tuvo el gol dos veces

En un inicio donde mostró su superioridad, Boca tuvo las dos chacnes más claras del duelo en los pies del '9'. En la primera, se llevó a la rastra a su marcador luego de recibir un pase que Carlos Palacios dejó pasar con astucia, pero al meterse al área aparejado con el central su remate no salió todo lo fuerte que hubiera querido y fue tapado por Alan Aguerre.

Poco después, Giménez tuvo una nueva ocasión, esta vez de pelota quieta. Un córner de Paredes desde la derecha encontró la cabeza del atacante, que se elevó por encima de todos, pero el cabezazo le salió algo centrado y encontró otra buena respuesta de Aguerre, que se está convirtiendo en la figura del duelo.

Formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, Iván Gómez; Matías Perelló, Leonardo Heredia, Matías Godoy. DT: Omar De Felippe.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: La Bombonera.

El encuentro será transmisión de AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1.

Así llegan al partido

En la actualidad, el conjunto de Miguel Ángel Russo suma 13 puntos y está a tres del líder Unión, que igualó el sábado 2-2 con Independiente Rivadavia. De esta manera, podría aprovechar el tropiezo de Barracas Central (15 puntos) que cayó ante Sarmiento de Junín por la mínima. Dentro de las novedades en el equipo estarán la vuelta al arco de Agustín Marchesín tras su desgarro y el ingreso de Milton Giménez, que reemplazará al lesionado Edinson Cavani.

Marchesín superó su desgarro y volverá a integrar el equipo titular.

Por otro lado, Central Córdoba también llega con 13 puntos la chance de quedar como puntero de la Zona A. El equipo de Omar De Felippe viene de dos caídas al hilo, una ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura y la otra en la final de la Supercopa Argentina a manos de Vélez, y va por la recuperación en La Bombonera.