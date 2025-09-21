Por la 9na fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, Boca recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21.15hs en La Bombonera con el gran objetivo de alcanzar la punta de Grupo A.

EL torbellino por los malos resultados ya se alejó en Boca, y con tres triunfos seguidos, y un empate en la última fecha en Central, el elenco que dirige Miguel Ángel Russo vive hoy otro presente, no tanto en lo futbolístico donde está aún en deuda, pero sin en los resultados.

En la actualidad, el Xeneize está tercero con 13 puntos, y a tres del líder Unión, que igualó el sábado 2-2 con Independiente Rivadavia. Además, Barracas Central (15 puntos) cayó ante Sarmiento de Junín por la mínima.

Para el juego de las 21.15hs, Russo mantendrá el 4-4-2 pero con modificaciones. Una será el regreso de Agustín Marchesín al arco en reemplazo de Leandro Brey, y la otra obligada por la baja de Edinson Cavani lesionado. En su lugar estará Milton Giménez.

Marchesin vuelve al 11 titular

Por otro lado estará Central Córdoba, que también llega con 13 puntos y con la chance clara de quedar también como puntero. El equipo de De Felipe perdió la final de la Supercopa Argentina semanas pasadas, pero tiene buenos argumentos para llevarse algo de La Bombonera.

Probables formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Datos del partido

Hora: 21.15.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: La Bombonera.