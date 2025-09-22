El misterio de Russo: con cinco cambios disponibles, apenas hizo uno y Boca lo pagó caro

Boca empató 2-2 con Central Córdoba en la Bombonera y el resultado dejó más preguntas que respuestas. El equipo de Miguel Ángel Russo lo ganaba cómodamente 2-0, pero el Ferroviario descontó y, casi sobre el final, Iván Gómez sacudió la tarde con un golazo que selló el empate.

Más allá del marcador, lo que encendió el debate en el Mundo Boca fue la decisión del técnico de realizar apenas un cambio en los 90 minutos. Alan Velasco ingresó por Brian Aguirre a los 74’, y nada más. Ni piernas frescas, ni variantes ofensivas para intentar recuperar la ventaja perdida.

“Fue una decisión mía, me hago cargo de todo”, declaró Russo después del partido, cuando se le consultó por qué no usó más recambios. La respuesta no convenció demasiado, sobre todo teniendo en cuenta que el club incorporó refuerzos de jerarquía para darle alternativas al entrenador.

La falta de cambios no es nueva: salvo excepciones, Russo acostumbra a mover poco el banco, incluso cuando el equipo se queda sin resto físico. Esta vez, el desenlace lo dejó expuesto. El Xeneize tuvo un gran primer tiempo, pero terminó desdibujado, con un empate que supo a derrota y con la sensación de que en el banco había opciones que nunca vieron la cancha.