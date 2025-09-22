En el primer partido de la jornada de lunes del Torneo Clausura, cerrando la fecha 9, Estudiantes de La Plata recibe en UNO a Defensa y Justicia desde las 19. Con los cañones apuntados a la revancha del jueves por Copa Libertadores, el Pincha afrontará este duelo con un equipo alternativo que igualmente irá por una victoria que lo deje a como uno de los escoltas de la Zona A, comandada por Unión de Santa Fe. El encuentro será transmitido por ESPN Premium.

Luego de salir vivos del Maracaná ante Flamengo al llevarse una derrota por 2-1, el conjunto de Eduardo Domínguez tendrá la revancha el próximo jueves como local y es por eso que hoy el DT presentará un equipo con gran mayoría de suplentes, muchos de ellos juveniles de inferiores. El pincha tiene 12 unidades en el Torneo Clausura y un triunfo lo pondría como escolta de Unión, que comanda con 16, además de engrosar su posición en la tabla anual, donde cuenta con 33 unidades y está a seis de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Con Flamengo en el horizonte, Eduardo Domínguez apuesta por los pibes hoy ante Defensa y Justicia. (Foto: X @EdelpOficial)

Dentro del once del conjunto platense aparecerían juveniles como el volante Lucas Cornejo o los defensores Matías Magdaleno y Máximo Desábato, nueva generación de un apellido significativo para el club. Además, el joven arquero Fabricio Iacovich podría tener su chance reemplazando a Fernando Muslera, de gran actuación frente a Flamengo y Tiago Palacios, el único considerado para jugar el jueves de arranque, sería titular.

Por el lado de Defensa y Justicia, que viene de dejar atrás un invicto de cuatro cotejos que pudo haberlo llevado a la punta en la derrota como local por 2-1 ante Platense, buscará volver a sumar de a tres puntos ante el Pincha, en busca de seguir escalando en la tabla para así acercarse a puestos de Copa Sudamericana. El entrenador Mariano Soso no podrá contar con Aaron Molinas ni César Pérez, ambos lesionados que no forman parte de los citados para el encuentro.

Posibles formaciones

Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Matías Magdaleno, Máximo Desábato, Ramiro Funes Mori y Gastón Benedetti; Alexis Castro o Lucas Cornejo, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves y José Sosa; Lucas Alario y Tiago Palacios.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Emanuel Aguilera, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, Santiago Sosa, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Manuel Gutiérrez.

Estadio: José Luis Hirschi - UNO.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.