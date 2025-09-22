Este lunes se define al ganador del Balón de Oro 2025, el prestigioso premio otorgado por France Football. En la nómina inicial de 30 estaban los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, cuya posición ya fue revelada mientras se espera por la ceremonia en donde Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son los dos favoritos a hacerse con el galardón.

El Toro, capitán y figura del Inter de Milán, fue anunciado en el 20° lugar por las redes sociales del Balón de Oro. El delantero de la Selección Argentina disputó 53 partidos en todas las competencias durante la temporada pasada, anotando 24 goles y brindando 7 asistencias. El año pasado fue nominado y terminó séptimo gracias a su enorme participación goleadora (27 goles en 44 partidos) y terminó séptimo. En esta temporada, su equipo alcanzó las finales de la Champions League y la Coppa Italia, y peleó hasta la última fecha en la Serie A, pero no pudo obtener trofeos.

Por su parte Mac Allister, pieza clave en el Liverpool campeón de la Premier League, fue reconocido con el puesto 22 tras su participación en 35 de los 38 partidos de la liga inglesa, y una gran cantidad de encuentros (49 en total) presente para los Reds, que volvieron a quedarse con el trono en Inglaterra. En total, el pampeano aportó 7 goles y 6 asistencias en la 2024/25.

El volante de la Selección Argentina anunció más temprano que no se iba a ser presente en París para la ceremonia por "razones personales". "Les deseo lo mejor a todos, y que gane el mejor", expresó en una historia en su cuenta de Instagram. La versión que circula es que su mujer, Ailén Cova, estaría a punto de dar a luz a la primera hija de Mac Allister y esa sería la razón de su ausencia en la gala.

Dibu va por otro Yashin

El otro que representará a la Selección Argentina en la gala del Balón de Oro es el arquero marplatense, quien buscará hacerse con el trofeo Lev Yashin por tercera vez al hilo. Tras ser elegido mejor arquero del mundo en 2023 y 2024, único guardameta en lograrlo, Martínez está nuevamente nominado al premio y esperará ganarlo en una nueva ocasión.