Wanda Nara y Maxi López sorprendieron al mostrarse juntos en una entrevista donde evidenciaron la buena relación que mantienen actualmente, a pesar de haber atravesado años de conflictos judiciales por la división de bienes. Durante el encuentro, ambos se rieron, intercambiaron bromas y se reprocharon situaciones pasadas, pero siempre destacaron lo bien que se llevan en la actualidad y lo felices que están por ello.

Mientras tanto, desde Turquía, Mauro Icardi siguió con atención la emisión de esta entrevista. El delantero del Galatasaray compartió en sus redes sociales una foto suya riendo acompañada de un mensaje dirigido a Wanda y Maxi. “Recuerden: nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos”, escribió el futbolista, y agregó: “No olviden, hay gente que fracasa sola, pero igual quieren dirigir tu camino”.

Wanda y Maxi, en buena sintonía tras años de pelea

En una muestra de apoyo, China Suárez replicó la publicación de Icardi usando la misma imagen y le dedicó un tierno mensaje: “Reíte así toda la vida, mi amor”. Con estas palabras, la actriz y cantante expresó su deseo de que él mantenga siempre esa felicidad.

Este episodio refleja un momento de cambio en las relaciones entre estas figuras públicas, quienes han pasado por situaciones difíciles pero hoy muestran una dinámica diferente, marcada por la cordialidad y el respeto mutuo.