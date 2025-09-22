Clausura 2025: así quedó la pelea por el título, los Play Off y el descenso

La jornada del Clausura 2025 dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones. Unión y Deportivo Riestra se mantienen en la cima de sus respectivas zonas, mientras que Boca y River buscan afianzar su lugar en los Play Off. Cada punto cuenta en la lucha por el título y la clasificación a la próxima fase, y los equipos no pueden relajarse ni un instante.

Más allá del torneo, la atención también se centra en la lucha por no descender. Serán dos los equipos que perderán la categoría: uno por la tabla anual y otro por los promedios. En caso de que un mismo club termine último en ambas, el anteúltimo de la acumulada se verá afectado. Los Play Off no cuentan para esta definición, que se limita a las 16 fechas de la fase regular.

En la pelea por la permanencia, Aldosivi y San Martín de San Juan ocupan el último lugar con un promedio de 0.720. Más arriba, se encuentran Sarmiento de Junín (1.019), Gimnasia y Esgrima La Plata (1.112), Banfield (1.131) y Central Córdoba (1.131). Cada punto que sumen los equipos puede marcar la diferencia entre mantener la categoría o descender.

La tabla anual refleja el acumulado de toda la temporada. Aldosivi y San Martín (SJ) siguen al fondo con 18 puntos, seguidos por Talleres con 20 unidades y Godoy Cruz con 25. En caso de que un mismo equipo termine último tanto en la tabla de promedios como en la anual, descenderá también el club que quede 29° en la acumulada.