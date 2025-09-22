El año futbolístico de Darío Benedetto sigue yendo de mal en peor y se agravó un poco más esta noche: al Pipa le atajaron un penal en el primer tiempo y sigue sin convertir goles en Newell's. Para colmo, la Lepra cayó contundentemente por 3-0 ante Belgrano en Córdoba en el cierre del Torneo Clausura y sumó su segunda derrota consecutiva, ambas contra un Pirata que venía de eliminar a los rosarinos en cuartos de final de Copa Argentina.

A los 43 minutos del primer tiempo, Benedetto tuvo una enorme chance para convertir su primer tanto Newell's con tiro penal y de paso empatar el partido, que Belgrano ganaba 1-0 en ese momento en el Gigante de Alberdi. Sin embargo, el ex delantero de Boca eligió ejecutar un remate con poca potencia al medio y no logró engañar al arquero Thiago Cardozo, que se quedó ahi para atajarle el disparo desde los doce pasos.

Un blooper y un golazo para la victoria de Belgrano

El Pirata se había puesto 1-0 unos minutos antes gracias a un error insólito del arquero Juan Espínola, que cortó un pase largo del rival y quiso sacar rápido, pero no hizo más que entregarle la pelota a Francisco González Metilli, que la frenó y pateó de lejos para ponerla por arriba de un desorientado golero paraguayo que, sumado a su error inicial, calculó mal el manotazo y no pudo evitar el tanto de la ventaja local.

Ya pasada la jugada del penal malogrado por Benedetto, el conjunto cordobés salió con todo al segundo tiempo y consiguió aumentar la ventaja con una muy buena jugada colectiva por izquierda que terminó con un centro atrás de Adrián Spörle para la llegada de Nicolás Fernández, que castigó fuerte y arriba con una gran definición de derecha, estableciendo el 2-0.

Ya con el duelo definido, Belgrano iba a transformar la victoria en goleada de la mano de un gol que quedó en familia. Lucas Zelarayán, el volante que volvió al Pirata este año, se dio el lujo de compartir cancha con su sobrino Gonzalo Zelarayán y que éste le diera la asistencia del 3-0. El Chino recibió un pase atrás de su familiar de 21 años y la ajustó contra el palo izquierdo de Espínola, dándole cifras definitivas a la victoria local, que abandonó una racha de cuatro sin ganar en el Torneo Clausura, suma 12 puntos y se coloca 7°, en posiciones que lo meten en octavos de final.

Maroni se fue expulsado

Las malas no terminaban ahí para un Newell's totalmente desdibujado. Un par de minutos más tarde, Gonzalo Maroni se deslizó temerariamente y fue directo a impactar a Gabriel Compagnucci. El árbitro Edgardo Zamora no dudó y le sacó la roja directa, dejando a los de Cristian Fabbiani con diez hombres.

Más de un año y medio sin convertir

Por su parte, la pesadilla de Benedetto desde sus últimos meses en Boca a la fecha parece no tener final. Desde allí fueron tres equipos distintos en los que hasta ahora no pudo convertir, y acumula un total de 35 encuentros, un año y siete meses, sin marcar oficialmente. El último gol del Pipa data del 5 de febrero de 2024, cuando anotó en el 2-0 del Xeneize frente a Tigre. Desde entonces vistió las camiseta del club de La Ribera (10 partidos), Querétaro (8), Olimpia (12) y Newell's (5), sin suerte de cara al arco rival.