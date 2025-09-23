La selección de LIFUNE camino a Tandil para abrir los cuartos de final de Copa Pais

Se juega una nueva instancia de la primera edición de la Copa País, competencia que se disputa a nivel selecciones de ligas y que inicia este miércoles los interregionales. Neuquén visita Tandil, en el cotejo de ida de los cuartos de final.

Las ocho regiones del Consejo Federal tienen a sus seleccionados campeones. Neuquén se quedó con la instancia Patagónica luego de imponerse 1-0 ante la Liga del Valle de Chubut en la final. En la fase anterior, dejó en el camino a Bariloche con un global de 3-1.

Ahora, el equipo de Roger Morales tendrá el desafío ante el seleccionado de Tandil, quien se quedó con la región Bonaerense- Pampeana Sur. La ida el miércoles 24 a partir de las 19.30hs en el General San Martín, casa de Santamarina, la vuelta 7 días después en Neuquén.

los 20 jugadores convocados para jugar la ida

Con relación al plantel que jugó contra Chubut, se destaca la baja importante del capitán Manuel Berra, del mediocampista ofensivo Patricio Dalino, y el delantero Maximiliano Jara, los tres por temas personales- laborales. En su lugar fueron convocados los jugadores de Esperanza Leo Gutiérrez y Gastón Robles, más el atacante de Alianza Matías González. Por su parte, Lucas Baiz remplazará a Bruno Díaz como segundo arquero, y se suman los juveniles de Patagonia Bruno Gattoni y Julián Palumbo.

En el resto de los cruces, General Alvear se quedó con la región de Cuyo, y se enfrentará a San Pedro, ganador de Bs As- Pampeana Norte. Por otro lado, el Litoral Sur tiene como campeón a Cañada de Gómez midiéndose contra El Dorado (Litoral norte) el campeón del centro (Rio Cuarto) espera por el vencedor del norte, que saldrá de San Pedro vs Cerrillos.