¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 23 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
SE SALVÓ DE MILAGRO

Se rompió el camión recolector de basura de San Martín de los Andes y un empleado terminó en el hospital

Fue en San Martín de Los andes. El pedal del móvil en el que se desplazaba estaba atado con soga, y cedió ante el peso del trabajador, que está internado

Por Redacción

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 13:16
PUBLICIDAD
Todo ocurrió en San Martín de Los Andes, durante el servicio de recolección/ Foto: Gentileza
El pedal del rodado, roto y sujeto con soga

Un trabajador municipal resultó gravemente lesionado al realizar el recorrido en el camión recolector de residuos en el que se movilizaba, cuyo pedal (que estaba atado con soga) colapsó por su peso, provocando su violenta caída.

Todo ocurrió este lunes por la noche, y la municipalidad informó que el trabajador, aunque sufrió múltiples golpes, se encuentra fuera de peligro, hospitalizado en la Clínica Chapelco.

Grave golpe

“Se lastimó las rodillas y presenta golpes. Ahora está en observación, pero afortunadamente ya recuperó su movilidad”, dijeron sus allegados, que están consternados por lo ocurrido.

Lo cierto es que el foco se puso en las condiciones en las que se encontraba el camión recolector, que tenía parte de su estructura rota y atada con una cuerda.

El pedal del rodado, roto y sujeto con soga

“Lo que pasó podría haber tenido un resultado trágico. Por fortuna no ocurrió algo peor” remarcó un familiar.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD