Un accidente de tránsito se registró este martes al mediodía en el oeste de la ciudad de Neuquén, a pocos metros de la Terminal de Ómnibus.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Solalique y 12 de Septiembre, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal. Por razones que aún se investigan, al menos dos vehículos colisionaron en ese cruce.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas de gravedad, aunque se solicitó la presencia del personal de salud para asistir a los involucrados, uno de ellos fue una motocicleta.

Efectivos de la Policía de Neuquén se encuentran trabajando en el lugar para ordenar el tránsito, que se ve parcialmente interrumpido, y recabar información sobre las causas del accidente.

Se recomienda a los conductores circular con precaución por la zona y respetar las indicaciones del personal policial.



Noticia en desarrollo...