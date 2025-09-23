En la reciente fase denominada 'Tercer Round' de La Voz Argentina, el equipo liderado por Luck Ra quedó reducido a cinco concursantes. Entre ellos, Lucas Barros vivió un momento complicado durante su presentación junto a Federico Mestre, cuando interpretaron "Decidiste dejarme" de Camila.

El nerviosismo jugó una mala pasada a Barros, que llegó a olvidarse la letra en pleno escenario. Tras la actuación, admitió: "Me puse un poco en blanco". Nicolás Occhiato reveló que estuvo a punto de no salir a cantar, pero gracias al apoyo de su compañero pudo superar la situación y continuar con la canción.

Luck Ra decidió que Federico Mestre siguiera adelante tras esa ronda, por lo que Lucas tuvo que presentarse nuevamente para que los coaches evaluaran si permanecía en la competencia.

En su segunda oportunidad, Barros interpretó "Mi princesa" de David Bisbal, esta vez con un desempeño mucho más sólido y recibiendo elogios de los jurados. Ale Sergi, conocido por sus consejos alentadores, le brindó una reflexión valiosa: "Quiero remarcarte algo que dijiste para que lo valores. Dijiste que es de profesional resistir este ritmo tan vertiginoso y yo te diría que es algo más de concursante de este programa".

Lucas Barros y el consejo de Ale Sergi en La Voz.

El cantante explicó que en La Voz Argentina, "están desarrollando toda una carrera que muchos hacemos en diez años, ustedes la hacen en dos meses". Reconoció que "no es tan sencillo porque a nosotros nos lleva mucho tiempo" y destacó la importancia de que Barros "te relajes, no va a ser siempre así". Ale Sergi calificó la experiencia como "un aprendizaje a toda velocidad".

Finalmente, Lucas Barros fue elegido por los coaches para continuar en la competencia junto a Thomas Dantas. Los demás clasificados en el equipo Luck Ra son Federico Mestre, Nathalie Aponte y Nicolás Behringer, mientras que Emma Roach fue la eliminada en esta etapa.