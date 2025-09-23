Durante una audiencia de formulación de cargos realizada este martes en la Ciudad Judicial, el fiscal especializado en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, Guillermo Prime, imputó a un hombre identificado como R.F.A.C. por el delito de abuso sexual con acceso carnal –continuado– doblemente agravado.

La acusación sostiene que el imputado abusó sexualmente de una niña perteneciente a su entorno cercano, aprovechando su rol de cuidador y su convivencia con la víctima, en una vivienda ubicada en la ciudad de Centenario. Los hechos denunciados ocurrieron entre abril de 2018 y abril de 2021, período durante el cual el acusado quedó al resguardo de la menor en reiteradas oportunidades.

El representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, doblemente agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda, en carácter de autor, según los artículos 119 (párrafos tercero y cuarto, incisos “b” y “f”) y 45 del Código Penal.

Le prohibieron acercarse a la víctima

Durante la audiencia, Prime requirió que se le prohíba al acusado contactar y acercarse a la víctima y a su grupo familiar por cualquier medio o a través de terceros, por cuatro meses, y con el objetivo de resguardar la integridad de la niña y sus familiares. Esta medida fue requerida con el fin de proteger la integridad de la niña y su entorno.

La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Andrea Rapazzo, intervino como querellante institucional en representación de la víctima y adhirió tanto a los hechos como a la calificación legal propuesta por la fiscalía.

La jueza de garantías Natalia Pelosso dio por formulados los cargos en los términos presentados y estableció un plazo de cuatro meses para llevar adelante la investigación penal preparatoria.

