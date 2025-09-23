Despues de lo que fue la polémica que protagonizaron Julián Alvarez y Diego Simeone el último fin de semana contra Mallorca en el empate 1-1 de Atlético Madrid en Son Moix, el Cholo se refirió al reclamo del delantero en la previa del encuentro de hoy frente al Rayo Vallecano. El delantero de la Selección Argentina, quien sería titular mañana, falló un penal y fue reemplazado en el segundo tiempo, lo que motivó su disgusto y un reclamo por lo bajo que captaron las cámaras.

Sobre la polémica que estuvo en el centro de la escena estos días, el que habló en conferencia fue Simeone: ”Necesitamos afrontar el partido ante un equipo que juega bien. En cuanto a Julián, hice lo que creía que el equipo necesitaba. Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos, esperamos que pueda encontrarse con el gol y el equipo lo ayude. Necesitamos su mejor versión, vino para eso”, dijo, intentando dar un cierre a las especulaciones.

Semana clave para el Colchonero

Tras el cruce con el Rayo Vallecano mañana, el próximo sábado Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid en el Estadio Metropolitano, por la séptima jornada de La Liga. Será el regreso del Merengue a este estadio luego de la polémica por el penal de Álvarez en la polémica tanda que se decidió en favor de ellos en los octavos de final de la pasada Champions League.