Increíblemente, Julián Álvarez no es un indiscutido en el Atlético Madrid, en este Atlético Madrid que en cinco fechas de la Liga sólo ha ganado un partido y no comenzó con buen pie en la Champions League.

El equipo Colchonero visitó a Mallorca en la jornada del domingo, cruce que finalizó 1 a 1 y tuvo al delantero nacional como gran protagonista luego de malograr un penal a los 14 minutos y ver su número en el cartel de cambios a los 18 del complemento.

Fue después de ese momento, una vez que la “Araña” saludara a su compañero Alexander Sorloth y se sentara en el banco, que el delantero de la Selección Argentina lanzó: “Siempre a mí”, en relación a la frecuencia con la que el Cholo, Diego Simeone, suele sustituirlo durante los partidos.

Encima, la torre noruega no terminó el partido, fue expulsado a falta de 18 minutos para el final y la visita tampoco es que terminó ganando.

Porqué el enojo

Álvarez fue reemplazado en todos los partidos del certamen español actual, excepto ante Elche. La primera fecha abandonó el campo de juego a los 37 ante el Espanyol, en la tercera contra el Alavés también salió antes del pitazo final. En la cuarta, una lesión no le permitió volver al segundo tiempo contra el Villarreal, y ahora esto.

En la conferencia de prensa posterior al empate de hoy, Simeone explicó: "Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área”.

La situación ha encendido señales de alerta en otros clubes importantes de Europa que quisieran contar con el argentino, habrá que ver si Simeone es capaz de torcer este mal momento y continuar en relación laboral con su mejor fichaje de los últimos tiempos.