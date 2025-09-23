Este martes el protagonismo argentino en Europa se lo llevará una nueva titularidad de Franco Mastantuono con Real Madrid, que desde las 16.30 visita al Levante por la fecha 6 de La Liga. El juvenil que forma parte de la Selección Argentina está dentro del once inicial en la visita del líder del torneo español a los Levantinistas, buscando estirar su gran inicio de certamen, donde ganó los cinco encuentros que jugó y es líder con 15 unidades. El encuentro es transimisión de ESPN y Disney+.

Será la tercera titularidad consecutiva para Mastantuono, que viene de disputar algo más de una hora en su debut por Champions League ante Olympique de Marsella y jugó 77 minutos el fin de semana ante el Espanyol, duelo donde vio la amarilla. Todavía a la espera de su primer tanto con la camiseta del Merengue, el atacante de 18 años sigue teniendo la confianza de Xabi Alonso (él como el club se negaron a que sea cedido a la Selección Argentina Sub-20 para disputar el Mundial de Chile), quien continúa dándole minutos.

El abrazo de Mastantuono y Militao luego del 2-0 que selló la victoria ante Espanyol. (Foto: AP)

Real Madrid cuajó un gran inicio de temporada en donde no solamente comanda La Liga en soledad con puntaje perfecto, sino que también tuvo un buen inicio en Champions League, con una victoria ante el Olympique de Marsella, lo que arroja un registro de 6 partidos ganados sobre 6 disputados por todas las competencias.