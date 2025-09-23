El 16 de julio de 2025, durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Foxboro, Massachusetts, un video que captó un abrazo entre Andy Byron, por entonces director ejecutivo de Astronomer, y Kristin Cabot, exdirectora de personal de la empresa, se viralizó rápidamente, provocando una ola de especulaciones sobre una presunta relación amorosa entre ambos.

Sin embargo, una fuente cercana a Cabot desmintió categóricamente dichos rumores, afirmando que “Kristin y Andy (Byron) tenían una excelente relación laboral, una gran amistad. No existió una relación amorosa”. La fuente explicó que aunque el gesto fue inapropiado, no constituye una infidelidad y destacó que “ella asume toda la responsabilidad” por ese abrazo.

La viralización del video tuvo consecuencias graves para los involucrados. La fuente consultada denunció que la repercusión mediática y el escrutinio público afectaron profundamente a las familias, generando un sufrimiento difícil de imaginar. “Es inimaginable presenciar lo que ha sucedido y lo devastador que puede ser, no solo para individuos, sino para familias enteras”, señaló.

En los tres días posteriores a la difusión del video, Cabot recibió cerca de 900 amenazas de muerte en su teléfono, y la presión social se manifestó en situaciones cotidianas incómodas, como personas que la fotografiaban y se burlaban mientras recogía a su hijo. La fuente calificó la cobertura y la reacción en redes sociales como desproporcionadas y dañinas, que no solo afectaron a los protagonistas, sino también a sus hijos y allegados.

El incidente ocurrió mientras Kristin Cabot y su esposo, Andrew Cabot, ya estaban separados, aunque el divorcio formal se presentó el 13 de agosto de 2025, con un acuerdo de mantener la información en privado. En la noche del concierto, ambos asistieron acompañados por un grupo de amigos, y Andrew estaba presente junto a otra persona.

Tras la controversia, tanto Kristin Cabot como Andy Byron renunciaron a sus cargos en Astronomer a finales de julio. La empresa emitió un comunicado señalando que sus líderes deben ser ejemplo de conducta y responsabilidad, y que en este caso no se cumplió ese estándar.

La reacción pública no se limitó a la viralización del video. Medios y paparazzi investigaron y siguieron a los implicados en busca de imágenes, lo que llevó a que Cabot fuera injustamente etiquetada como “rompehogares”. La fuente cercana lamentó que la información difundida estuviera plagada de malentendidos y criticó el disfrute público del escarnio como si fuera un castigo legítimo.

Este episodio reavivó el debate sobre los límites de la privacidad en la era digital y el impacto del escrutinio mediático en la vida de personas ajenas al mundo del espectáculo.

En medio de la crisis, la fuente destacó la trayectoria profesional de Cabot, quien ha trabajado desde los 15 años y cuenta con más de dos décadas de experiencia en publicidad, además de su labor en el sector tecnológico desde 2016. Actualmente, su principal prioridad es el bienestar de sus hijos y la reconstrucción de su vida familiar tras el escándalo.

A pesar de la magnitud del impacto, Cabot recibe el respaldo de familiares y amigos, quienes confían en su integridad y la acompañan en este proceso de recuperación, convencidos de que, aunque el camino será largo, logrará salir adelante.

El video, publicado por la hija de uno de los protagonistas, superó los dos millones de visualizaciones y conmovió a una amplia audiencia en TikTok, evidenciando la rapidez con la que un momento puede transformarse en un fenómeno viral con consecuencias profundas.