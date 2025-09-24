La mala racha de local de Palmeiras que ilusiona a River

Se avecina una nueva noche de Copa Libertadores y en el duelo de vuelta River va en busca de dar vuelta el resultado ante Palmeiras como visitante en Brasil luego de caer 2-1 en el Monumental. Con la obligación de ganar para al menos forzar los penales, un llamativo dato del Verdão en sus últimos duelos de local en el certamen despertaron la ilusión de los hinchas millonarios de cara al choque definitivo en el Allianz Parquer de São Paulo.

La estadística que alimenta la esperanza es que Palmeiras acumula siete llaves consecutivas de Libertadores sin poder ganar como local, registro llamativo para un club que fue bicampeón en 2020 y 2021, pero quedó en el camino antes de la final desde entonces: en 2022 y 2023 fue eliminado en semifinales, mientras que la edición pasada su camino terminó en octavos de final a manos del vigente campeón Botafogo.

La última victoria del Palmeiras en su estadio en una instancia decisiva fue en 2022, con el contundente 5-0 a Cerro Porteño en los octavos de final, en una serie que terminó 8-0 en el global. Desde allí, los conducidos por Abel Ferreira nunca volvieron a festejar en su casa en duelos mata-mata, aunque hay que decir que tampoco perdieron. La última caída en instancias de eliminación directa fue, justamente, ante River. El Millonario estuvo al borde de la épica en las semifinales de 2020, superando 2-0 al Verdão, aunque se quedó a un gol de una remontada histórica.

Palmeiras y su curiosa racha de siete sin ganar de local en duelos de eliminación directa.

Las siete llaves sin victorias de local

Así se dieron las series de Copa Libertadores en donde Palmeiras no pudo obtener triunfos como local en el encuentro de vuelta. Si bien hay duelos en los que se quedó afuera, no registra derrotas en esta curiosa estadística y en cuatro de las definiciones, el empate le alcanzó para pasar de ronda, como le sucedería hoy de lograr una igualdad.