A algunos días de haber corrido el Gran Premio de Azerbaiyán, donde tuvo que abandonar por el toque de su Franco Colapinto analizó su segunda temporada en la Fórmula 1 con Alpine en el podcast Beyond The Grid. El argentino habló de su año con la escudería francesa y lo comparó con su debut en la categoría el año pasado con Williams, destacando la labor de su compañero Pierre Gasly y de Flavio Briatore, con el que aseguró que se lleva muy bien.

En la entrevista con el periodista Tom Clarkson en el podcast oficial de la Fórmula 1, el argentino contó sobre su relación con el mandamás del equipo: "Tengo una muy buena relación con Flavio. Sí, es duro con todos, pero tiene su manera de hacer que el equipo trabaje y motivar a la gente. Es verdad que a veces puede ser un poco fuerte, pero realmente confío en él y creo que llevará al equipo a pelear adelante". Y añadió: "Aprendí mucho de él este año. Me hizo mucho más fuerte mentalmente y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio y por el proceso que estamos atravesando".

Consultado sobre si la adaptación al Alpine fue más complicada que con Williams, el pilarense de 22 años no tuvo dudas: "Sí, aunque estuve más de un año en el simulador conociendo al equipo y el auto. Las primeras carreras con Williams fueron muy buenas y me adapté rápido. En la Fórmula 2, el auto tenía muchos problemas que no podía arreglar, pero en Williams pude ajustar muchas cosas, lo que me resultó muy positivo".

Además, Colapinto profundizó sobre las diferencias entre el Williams FW46 que manejó en las últimas nueve carreras de 2024 y el Alpine A525 que pilota este año, explicando que el A525 no está diseñado para su estilo de conducción, sino que se adapta principalmente a otros pilotos del equipo. "Me subí a un auto ya desarrollado y ya conducido por varios otros pilotos que no son yo. No tuve una opinión sobre lo que quería del auto este año ni de cómo arreglar las cosas antes de iniciar el año ni de cómo se ha desarrollado el auto durante estos años. No está desarrollado para cómo yo manejo, sino para cómo manejan otros pilotos", dijo.

Colapinto también tuvo buenas palabras para Gasly, su compañero de equipo.

El argentino también tuvo palabras elogiosas para Pierre Gasly, su compañero de equipo: "Pierre ha estado aquí por muchos años y es el líder del equipo. Aprendí todo de Alex en Williams y estoy aprendiendo de él en Alpine. Este año, el set up está hecho principalmente para él y cómo le gusta manejar. Es el que empuja al equipo y el que desarrolla el auto, conoce todos los detalles".

Cierre de año en pistas conocidas

Desde Monza, Colapinto afronta circuitos que donde ya tuvo experiencia desde el año anterior en la Fórmula 1, lo que lo ayuda a ganar confianza y mejorar su rendimiento. El calendario que le queda incluye pistas que ya le son familiares como Singapur, Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, donde buscará seguir afianzando su adaptación y rendimiento con Alpine hasta el final de la temporada con el objetivo de sumar algunos puntos.