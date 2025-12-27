En las últimas semanas, el nombre de Martín Demichelis volvió a ocupar el centro de la escena mediática, pero no por cuestiones deportivas sino por su vida personal. Los rumores sobre una posible reconciliación con Evangelina Anderson habían cobrado fuerza y alimentaron todo tipo de versiones. Sin embargo, una reciente aparición pública terminó por cerrar definitivamente cualquier especulación.

Las versiones de un acercamiento entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson surgieron tras el cumpleaños del exentrenador de River Plate. Una imagen compartida y algunos movimientos en redes sociales despertaron la ilusión de quienes apostaban a una segunda oportunidad. Incluso se mencionó el distanciamiento de la modelo con Ian Lucas, lo que sumó más leña al fuego.

No obstante, fue la propia Evangelina Anderson quien se encargó de bajar el tono a los rumores. En diálogo con Karina Iavícoli, dejó en claro que, pese a la separación, mantienen un vínculo cordial por el bienestar de sus hijos. Con una frase contundente, explicó que una buena relación no implica una reconciliación amorosa.

Cuando parecía que el tema comenzaba a apagarse, una nueva escena volvió a encender la atención. Esta vez, el protagonista fue Martín Demichelis, quien eligió descansar en Uruguay y no pasó desapercibido. Las imágenes que comenzaron a circular fueron claras y dejaron poco margen para la duda.

El exentrenador de River Plate fue visto en el exclusivo parador La Huella, en José Ignacio, disfrutando del verano junto a sus hijos. Lo llamativo fue la compañía: una joven rubia que se mostró cercana y relajada a su lado durante toda la jornada. Quienes presenciaron el momento no dudaron en señalarla como su nueva novia.

Lejos de esconderse, Martín Demichelis caminó por el lugar con total naturalidad, saludó a quienes se acercaban y se mostró de muy buen humor. Las postales reflejan un clima distendido, familiar y sin intenciones de ocultar su presente sentimental, algo que rápidamente se viralizó.

Si bien no hubo confirmación oficial sobre la identidad ni el vínculo exacto con la joven, la escena fue suficiente para dar por terminado cualquier rumor de reconciliación con Evangelina Anderson. Las imágenes hablaron por sí solas y marcaron un nuevo capítulo en la vida personal del entrenador.

Así, mientras Evangelina Anderson continúa enfocada en su carrera y su familia, Martín Demichelis disfruta de unos días de descanso en Uruguay, lejos de las polémicas recientes. Las fotos no solo sorprendieron, sino que también dejaron en claro que ambos eligieron seguir caminos separados.