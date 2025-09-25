Estudiantes busca las semifinales ante Flamengo

Desde las 21.30hs en el Estadio UNO de La Plata, Estudiantes recibe a Flamengo por el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. La ida fue para el equipo brasilero 2-1, y ahora de local, el Pincha buscará acceder a una semifinal argentina ya que espera Racing en la siguiente instancia.

EL equipo de Eduardo Domínguez tendrá una dura misión ante uno de los mejores equipos del continente, que en la ida marcó una rápida diferencia, pero que después se quedó y le permitió al elenco argentino descontar, gol que lo dejó con vida a Estudiantes, que de local siempre marca diferencias.

El pincha llega luego de superar el lunes a Defensa y Justicia como local, resultado que lo dejó como tercero del grupo A del Torneo Apertura, eso conseguido con un equipo alternativo, pensando en el duelo de esta noche. Domínguez podrá lo mejor que tiene para buscar el último boleto a semifinales.

Carrillo descontó en el final y dejó vivo a Estudiantes

En frente estará el “Fla”, elenco que perdió apenas dos juegos luego de su participación en el Mundial de clubes y llega con 9 sin perder. Finalmente podrá contar con Plata, jugador mal expulsado en la ida y que el tribunal de la Conmebol terminó quitando la sanción. En el Brasileirao marcha líder con 21 puntos, uno por encima de, Cruzeiro aunque con un partido menos.

El ganador de la serie que arbitrará Pero Maza, se enfrentará a Racing, que el martes superó a Vélez y se metió en semifinales de la competencia. Por otro lado del cuadro, Palmeiras espera al ganador de Liga de Quito vs San Pablo, que en la ida fue 2-0 para los ecuatorianos.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez y Arrascaeta; Plata, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.

Datos del partido

Hora: 21.30

Árbitro: Piero Maza

VAR: José Cabero

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi