Árbitros confirmados para el duelo entre Sportivo Belgrano ante Rincón

Quedaron programados los duelos de vuelta de cuartos de final del Torneo Federal A de fútbol. El Deportivo Rincón visita el domingo desde las 15.30hs a Sportivo Belgrano de San Francisco buscando el gran objetivo de cerrar la serie y meterse entre los 4 mejores del torneo.

En la ida, el león del norte fue el único equipo que pudo mantener la localía. El gol de Ramón Villalba cuando culminada el cotejo, le dio la ventaja mínima al equipo neuquino que ahora traslada al presión al equipo cordobés, que con la victoria por la mínima, se quedará con la clasificación producto de la ventaja por mejor ubicados.

Para el crucial cotejo del domingo, Guillermo González de resistencia, será quien impartirá justicia, acompañado por Hugo Fleitas de Rosario como primer línea, Mariano Dure como segundo, y Rodrigo López como cuarto juez, ambos también de Chaco.

Con relación a lo deportivo, Pablo Castro no confirmó el equipo, pero no variaría demasiado con relación al equipo que ganó 2-1 en la ida. La duda está en el ataque, si mantendrá a los tres, o plantará una línea de cuatro en el medio.

El resto de las llaves también irán el domingo, desde las 15.30hs Argentino de Monte Maíz recibe a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy con arbitraje de Maximiliano Manduca. La ida fue 1-0 para los cordobeses.

Ciudad Bolívar ganó en Formosa ante San Martín por la mínima, y de local buscará cerrar la serie desde las 16hs con arbitraje de Marcos Liuzzi. Por otro lado, la vuelta entre Atlético Rafaela y Olimpo irá 17.30hs con José Sandoval como el juez.