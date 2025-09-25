La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reiteró que aún no se identificaron los autores ni las causas del triple crimen narco ocurrido en Florencio Varela, y respondió a críticas provenientes de distintos sectores políticos. En declaraciones realizadas el 25 de septiembre de 2025, Bullrich destacó que la investigación principal está a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires (PBA) y del Ministerio de Seguridad bonaerense, con apoyo de fuerzas federales desde el comienzo.

La funcionaria expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y confirmó que la Dirección Nacional de Trata colaboró estrechamente con la fiscalía local desde las primeras horas tras la desaparición de las jóvenes. Bullrich subrayó la importancia de evitar especulaciones y manejar la información con cautela, afirmando que “no hay información oficial que se pueda transmitir ahora”.

Consultada sobre el móvil del triple homicidio, Bullrich remarcó que la pesquisa está en una fase inicial y que, mientras el hecho se considere homicidio, la competencia corresponde a la PBA. Además, recordó que la Ley Antimafia argentina permite imputar a todos los integrantes de una organización criminal con la misma condena, sin importar su rol específico dentro del grupo.

La ministra rechazó la politización del caso y criticó a sectores feministas y funcionarios que intentan analizar el crimen desde una perspectiva de género. En sus palabras, “banalizar esto y plantear si es o no un tema de género, con los medios que tiene el Ministerio de la Mujer, es de una bajeza y poca seriedad total y absoluta”. Aclaró que la lucha contra el narcotráfico está mayormente en manos de las fuerzas federales, responsables del 85 % a 90 % de las operaciones contra estas bandas.

En un duro cuestionamiento, Bullrich se preguntó cómo una banda con tanta brutalidad puede operar con normalidad en la provincia, y enfatizó la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de inteligencia criminal en zonas afectadas históricamente por el narcotráfico, como La Matanza. Propuso realizar cambios estructurales profundos para enfrentar esta problemática.

Respecto a declaraciones realizadas por Axel Kicillof, gobernador bonaerense, quien vinculó la operatividad de la organización narco con bases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bullrich respondió: “Kicillof debe hacerse cargo del problema enorme de inseguridad en la provincia. No voy a politizar este caso ni le echaré la culpa al gobernador, mucho menos haría lo que él hizo, de difundir un comunicado y plantear que se trata de una organización con base en CABA cuando aún se conoce muy poca información”.

La ministra también calificó como “aberrantes” las declaraciones de representantes de La Cámpora y figuras como Manuela Castiñeira, y aportó datos oficiales sobre femicidios, señalando que la tasa más alta se registra en Buenos Aires, con un aumento del 1,4 % al 1,6 % entre 2023 y 2025. A nivel nacional, indicó que los femicidios descendieron de 272 durante la gestión de Alberto Fernández a 247 en 2024. Bullrich concluyó que “el narcotráfico no se va a fijar a quién mata”.

Sobre la situación del narcotráfico en Argentina, Bullrich sostuvo que las grandes organizaciones que dominaron históricamente en Rosario están “muy desarmadas”, lo que ha generado la aparición de segundas y terceras líneas que buscan refugio en otros distritos del país.