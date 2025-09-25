La familia de Thiago Medina tomó una medida desesperada mientras esperan un milagro

La salud de Thiago Medina continúa siendo motivo de preocupación y, a más de diez días del accidente en moto que lo dejó internado en terapia intensiva, sus seres queridos apelaron a una nueva forma de acompañarlo. La espera se volvió insoportable y, mientras aguardan señales alentadoras, decidieron organizar un encuentro abierto al que convocan a toda la comunidad.

Thiago Medina permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Según el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, atravesó un episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras de urgencia, aunque posteriormente respondió favorablemente al tratamiento. Esa leve mejoría dio un respiro, pero la preocupación sigue intacta.

En este contexto, la familia insiste en el pedido de oraciones, replicado en redes sociales por Daniela Celis y Camila Deniz, quienes se convirtieron en voces de apoyo constante. La fe aparece como el único sostén frente a un panorama todavía delicado, y las cadenas de plegarias se multiplican con mensajes de aliento y esperanza.

La convocatoria más fuerte llegó con la idea de realizar una vigilia el próximo viernes por la mañana en la puerta del hospital. La propuesta es reunir a quienes deseen acompañar, encender velas y dedicar pensamientos positivos a Thiago Medina. “Nos reunimos para estar presentes en su momento más crítico”, dice la invitación difundida en Instagram por Camilota.

El impacto del accidente trascendió lo íntimo y se volvió tema de conversación en los medios. En Intrusos, Marcela Tauro recordó un episodio personal que la conectó de inmediato con la situación actual. Su ex pareja, José María Álvarez, también sufrió un accidente en moto en 2022 y atravesó una recuperación que parecía imposible.

“Fue un cuadro complicado, al principio nadie sabía qué podía pasar. Lo que marcó la diferencia fue el sostén espiritual. La cadena de oración fue fundamental”, aseguró la periodista, remarcando la importancia de no abandonar la fe. Su testimonio buscó reforzar la esperanza en el círculo cercano a Thiago Medina.

Marcela Tauro subrayó que en aquel difícil momento fueron claves las misas, los rezos y el acompañamiento de la familia. “Cada uno, desde su credo, puede aportar”, destacó, convencida de que el apoyo colectivo genera una fuerza que va más allá de la medicina.

Hoy, con Thiago Medina luchando por su vida, sus familiares buscan replicar ese mismo espíritu: unir fuerzas, creer y esperar. En la puerta del hospital, las velas encendidas y los rezos serán la muestra más clara de un pedido desesperado por un milagro.